Allagalla Editore al SalTo 2025

Comunicato stampa

Allagalla Editore è presente al Salone del Libro di Torino 2025, che si svolgerà dal 15 al 19 maggio, al padiglione 2 stand G43 e porterà in fiera un nuovo volume a fumetti, Il diario di Adelaide.

Torino, fine anni ’70. Alla Caserma Lamarmora deve avere inizio il primo processo contro i vertici delle Brigate Rosse. Tra gli imputati figurano nomi di spicco come Renato Curcio e Alberto Franceschini. L’inizio dei lavori viene a lungo rinviato. Fulvio Croce, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino e difensore d’ufficio delle BR, viene assassinato. Oltre duecento avvocati rinunciano all’incarico della difesa e tra i cittadini estratti a sorte come giudici popolari ci sono 134 defezioni.

Tutto cambia quando il 1° marzo 1978 Adelaide Aglietta viene sorteggiata come giudice popolare. Coraggiosamente accetta, tenendo fede ai suoi principi e a quelli del Partito Radicale di cui è segretaria.

Il suo esempio spinge altri a rendersi disponibili, permettendo così l’inizio del processo.

Basato sul diario di Adelaide Aglietta, questa graphic novel racconta la tensione di quei giorni: le scorte armate, l’aula bunker della Caserma Lamarmora, il coraggio di chi sceglie la giustizia nonostante la paura. Una storia di resistenza civile e di fede nei principi democratici, restituita con rigore storico dalle tavole di Marta De Vincenzi e Alessandro Ravera, su sceneggiatura

di Gianfranco Manfredi, recentemente scomparso prima di vedere pubblicata questa sua nuova opera. Un viaggio nell’Italia degli Anni di piombo, quando difendere lo Stato significava mettere in gioco tutto, perfino la propria vita.

Sia De Vincenzi che Ravera saranno presenti allo stand Allagalla al SalTo per firmare le copie del fumetto.

Il diario di Adelaide

Gianfranco Manfredi, Marta De Vincenzi, Alessandro Ravera

Allagalla Editore, 2025

80 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,00 €

ISBN: 9788896457849