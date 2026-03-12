Aaron Pierre nel cast di Man of Tomorrow

The Hollywood Reporter informa che l’attore Aaron Pierre riprenderà il ruolo di John Stewart in Man of Tomorrow, il nuovo film Dc Studios scritto e diretto da James Gunn, le cui riprese sono ormai imminenti.
Il film vede nel cast David Corenswet, che tornerà nel ruolo di Superman, e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, mentre l’attore tedesco Lars Eidinger sarà Brainiac.
La rivista di spettacolo conferma inoltre il ritorno degli attori Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e Rachel Brosnahan (Lois Lane).
Pierre sarà introdotto ufficialmente nel DC Universe il prossimo agosto con l’uscita su HBO Max della serie Lanterns.