Alla Scuola Internazionale di Comics di Milano arriva ZIP! ComicsFest

Comunicato stampa

Tre giorni dedicati al fumetto, all’illustrazione, all’animazione e alle nuove forme della narrazione visiva. Dal 17 al 19 aprile 2026 ZIP! ComicsFest apre al pubblico gli spazi della Scuola Internazionale di Comics di Milano con workshop, mostre, incontri con autori e momenti di confronto.

Il festival si inaugura venerdì 17 aprile alle 19:00 con il vernissage di due mostre: GREEN BOSCAR ARTSHOW – Omaggio al fumetto ambientalista, realizzata in collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, che presenta i sette progetti finalisti del Premio Boscarato dedicato al miglior fumetto a tema ambientale.

La seconda esposizione, COMICS SHOW, raccoglie una selezione di lavori realizzati dagli studenti della Scuola, offrendo uno sguardo sul talento e sulle sperimentazioni delle nuove generazioni di autori.

Sabato 18 aprile si entra nel vivo dell’evento con una giornata ricca di workshop e di incontri con professionisti del settore. Tra le attività previste: una lezione sul mestiere di sceneggiatore e art director con Lorenzo La Neve, un workshop di acquerello con Alessandra Scandella, un laboratorio di animazione con Alex Mantovani e Riccardo Mazzoli e uno sulla progettazione di emoji tipografiche con Fabrizio Falcone. Non mancheranno i talk con autori tra i quali Rita Petruccioli, Giulio Macaione, Francesca Ciregia, Spugna, Nicolò Pelizzon, Marco Rizzo e Elena Mistrello.

Domenica 19 aprile il festival prosegue con nuovi workshop tematici: dal graphic journalism con Marco Rizzo al cover design con Matteo De Longis, dall’illustrazione fantasy con Mauro Mazzara alle sperimentazioni del disegno in realtà virtuale con Riccardo Di Dino.

A chiudere la giornata saranno i seminari tenuti da Sergio Gerasi, Bianca Bagnarelli, Lorenzo Palloni, Frekt, Carmine Di Giandomenico e Davide Gianfelice.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, saranno presenti i collettivi degli studenti con le loro autoproduzioni e gli illustratori e gli artisti diplomati con le loro creazioni.

ZIP! ComicsFest propone un viaggio alla scoperta del mondo del fumetto contemporaneo e non solo, tra tradizione editoriale e nuovi linguaggi creativi, con un ricco programma che intreccia formazione, divulgazione e creatività.

La locandina del festival è realizzata da Martoz.

L’evento è patrocinato da AI – Associazione Autori di Immagini.

L’ingresso è libero e gratuito, previa registrazione sul sito alla pagina dedicata.



Per informazioni e prenotazioni:

Scuola Internazionale di Comics

Piazzale Giulio Cesare, 14 – 20145 Milano (entrata da via Plutarco)

MM Buonarroti/Amendola/Tre Torri

mail: segreteriamilano@scuolacomics.it

tel: +39 02 45409470

cell: +39 375 5792571

sito: https://mi.scuolacomics.com