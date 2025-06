11 fumetti a tema queer

Tutte le volte che sono diventato grande di Giulio Macaione (Bao Publishing, 2025)

Giulio Macaione ha scritto e disegnato diverse storie che potrebbero considerarsi queer per la presenza di uno o più personaggi LGBTQIA+. Figure normalmente non protagoniste inserite nel tessuto narrativo in modo naturale, non straordinario, finora. Con Tutte le volte che sono diventato grande, l’autore ribalta questo schema per la prima volta, raccontando la vita di Lucio e della sua difficile autodeterminazione come ragazzo gay in un contesto familiare fortemente cattolico. C’è molto di autobiografico ma c’è anche tanto di splendida fiction in stile manga anni novanta, in una delle migliori graphic novel dell’autore.