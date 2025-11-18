“Wonder Man è differente dagli altri show Marvel”, dice il protagonista

18 Novembre 2025
di
Yahya Abdul-Mateen II parla della serie che lo vedrà nei panni dell'eroe Marvel.
Wondermantrevor

Intervistato da Empire Magazine, l’attore Yahya Abdul-Mateen II ha parlato di Wonder Man, la serie sull’eroe Marvel che lo vede protagonista, il cui debutto è atteso per gennaio su Disney Plus.

L’attore ha sottolineato come Wonder Man sarà una serie che strizzerà l’occhio a tutti i meccanismi di Hollywood, parlando anche della “superhero fatigue”, senza per questo utilizzare il meccanismo della quarta parete.

Stiamo facendo qualcosa che, a livello di tono, è molto diverso da qualsiasi altra serie Marvel o da qualsiasi altro film. Stiamo facendo qualcosa di fresco, un po’ ironico, un po’ consapevole. Ci saranno commenti sulla superhero fatigue e cose del genere, ma non è questo il vero scopo della serie. Il focus della serie è il percorso di un attore. È un percorso di amicizia.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli