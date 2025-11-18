“Wonder Man è differente dagli altri show Marvel”, dice il protagonista

Intervistato da Empire Magazine, l’attore Yahya Abdul-Mateen II ha parlato di Wonder Man, la serie sull’eroe Marvel che lo vede protagonista, il cui debutto è atteso per gennaio su Disney Plus.

L’attore ha sottolineato come Wonder Man sarà una serie che strizzerà l’occhio a tutti i meccanismi di Hollywood, parlando anche della “superhero fatigue”, senza per questo utilizzare il meccanismo della quarta parete.

Stiamo facendo qualcosa che, a livello di tono, è molto diverso da qualsiasi altra serie Marvel o da qualsiasi altro film. Stiamo facendo qualcosa di fresco, un po’ ironico, un po’ consapevole. Ci saranno commenti sulla superhero fatigue e cose del genere, ma non è questo il vero scopo della serie. Il focus della serie è il percorso di un attore. È un percorso di amicizia.