Il ritorno di Wonder-Man

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Nei giorni scorsi, a sorpresa, i Marvel Studios hanno annunciato il rinnovo di Wonder Man per una seconda stagione, che vedrà ovviamente il ritorno degli attori Abdul-Mateen II e Ben Kingsley nei ruoli di Simon Williams e Trevor Slattery, oltre a quello sul piano creativo di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest.

Il rinnovo arriva dopo una più che positiva accoglienza da parte di critica e pubblico e porta con sé alcuni fattori che vanno evidenziati. Il primo elemento da considerare è che, per la prima volta, assistiamo alla “promozione” di uno show concepito per l’etichetta Marvel Spotlight inizialmente solo come miniserie, segnando così una ulteriore evoluzione per questo genere di progetti, realizzati per presentare al pubblico storie più “terra terra” rispetto al resto delle produzioni del Marvel Cinematic Universe.

Da questo punto di vista, il successo di Wonder Man è la conferma che i Marvel Studios hanno trovato la strada giusta per l’introduzione di personaggi meno conosciuti, soprattutto dopo che Echo aveva dato l’impressione di una conclusione alquanto affrettata. La serie incentrata sull’attore dotato di super poteri ha quindi, se così si può dire, smussato gli angoli e centrato le atmosfere giuste grazie a una storia che ha puntato in pieno sulla caratterizzazione dei due protagonisti principali, sfruttando lo stesso genere di supereroi in maniera intelligente e originale.

Altro elemento da evidenziare è che un rinnovo così veloce significa che Destin Daniel Cretton e Andrew Guest hanno già qualcosa in mente dal punto di vista narrativo, anche se è prematuro dire in quali direzioni si muoveranno, se nell’ambito del ritratto di due attori e della loro amicizia (formula risultata vincente) sviluppando poi il tutto in un qualcosa di più strettamente supereroistico.

Nella prima stagione, dobbiamo ricordarlo, non abbiamo visto scene d’azione né antagonisti principali di qualche tipo a parte la sottile presenza di Damage Control, e questo anche per via di alcuni cambiamenti apportati inizialmente che hanno visto l’attore Ed Harris non fare più parte del progetto. Il suo personaggio, Neal Saroyan, sarebbe dovuto essere il villain dello show, elemento questo successivamente rimosso completamente per focalizzarsi su un concetto narrativo inedito per il MCU, cosa che ha funzionato.

È quindi possibile ipotizzare che Cretton e Guest cercheranno di mantenere il medesimo stile per la seconda stagione, cosa che noi ci auguriamo fortemente.