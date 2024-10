Weird Book presenta “Sully Salmon – I primi orrori”

Comunicato stampa

Un piccolo raccoglitore di storie dell’orrore in cui troverete sempre lo stesso protagonista: il mal capitato Sully Salmon, per l’appunto, che vivrà in prima persona orribili esperienze che non si augurerebbero nemmeno al peggior nemico. Proprio come un attore, Sully Salmon è sempre lo stesso, ma vestirà i panni di personaggi diversi di racconto in racconto. Il fil rouge che accomuna tutte le storie presenti in questo libro è indubbiamente il genere: l’horror, con forti contaminazioni weird e paranormali.

Se vi piacciono i tòpoi della cinematografia e della letteratura dell’orrore, creature orrifiche come fantasmi, ad esempio, alieni o spiriti maligni, allora questo fumetto starà bene sul vostro comodino, pronto per essere letto prima di andare a dormire… Vi aiuterà a fare buoni incubi…

Un fumetto scritto da Simone Bocci e disegnato da Antonio Ielo ed edito da Weird Book.

Sully Salmon – I primi orrori

Simone Bocci, Antonio Ielo

Weird Book, 2024

128 pagine, brossurato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9791281603202