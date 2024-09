Weird Book annuncia il suo primo manga italiano, “Tsunami”

Comunicato stampa

Tsunami è il racconto dei cataclismi dell’adolescenza di cinque ragazzi problematici in una noiosa città di provincia. Il sentirsi diversi e incompresi porta i protagonisti a interfacciarsi in modo diverso dagli altri, cercando vie di fuga e arrivando a dover combattere per la sopravvivenza del proprio essere affrontando i mostri che si annidano dentro e fuori di loro.

Il primo manga italiano di Weird Book, scritto da Erika Innocenti e Antonio Ruggiero con i disegni di Giulia Valenti.

Tsunami

Erika Innocenti, Antonio Ruggiero, Giulia Valenti

Weird Book collana “Kaiju”, 2024

248 pagine, brossurato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 97912816031654