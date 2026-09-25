Sara Gilbert nel cast di The People V. Gorilla Grodd

25 Settembre 2026
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L'attrice di The Bing Bang Theory nel cast della serie DC Studios.
Sarahgilbert

Deadline informa che Sara Gilbert, nota al grande pubblico per avere interpretato Leslie Winkle in The Bing Bang Theory, è entrata a fare parte del cast di The People V. Gorilla Grodd, lo spin-off di Superman con protagonista Skyler Gisondo come Jimmy Olsen, in lavorazione per HBO Max.

Secondo il sito, l’attrice ricoprirà la parte di una “importante giornalista”, senza specificare altri dettagli in merito.

Nello show, la scimmia super-intelligente nonchè supercriminale Gorilla Grodd viene condannata per l’omicidio di suo padre, il Re di Gorilla City. In una docuserie di otto episodi dedicata a un caso di cronaca nera, Jimmy Olsen del Daily Planet riapre l’inchiesta per stabilire se Gorilla Grodd sia stato condannato ingiustamente in uno dei processi per omicidio più celebri di Metropolis.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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