Sara Gilbert nel cast di The People V. Gorilla Grodd

Deadline informa che Sara Gilbert, nota al grande pubblico per avere interpretato Leslie Winkle in The Bing Bang Theory, è entrata a fare parte del cast di The People V. Gorilla Grodd, lo spin-off di Superman con protagonista Skyler Gisondo come Jimmy Olsen, in lavorazione per HBO Max.
Secondo il sito, l’attrice ricoprirà la parte di una “importante giornalista”, senza specificare altri dettagli in merito.
Nello show, la scimmia super-intelligente nonchè supercriminale Gorilla Grodd viene condannata per l’omicidio di suo padre, il Re di Gorilla City. In una docuserie di otto episodi dedicata a un caso di cronaca nera, Jimmy Olsen del Daily Planet riapre l’inchiesta per stabilire se Gorilla Grodd sia stato condannato ingiustamente in uno dei processi per omicidio più celebri di Metropolis.