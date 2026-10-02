Crunchyroll – Dragon Ball Super: Beerus arriva in piattaforma a ottobre

Il manga Dragon Ball di Akira Toriyama, amatissimo in tutto il mondo, continua a conquistare generazioni di fan attraverso numerosi canali, dall’animazione televisiva ai film, dai videogiochi al merchandising, confermandosi uno dei franchise di maggior successo e popolarità a livello globale.

Questa nuova edizione presenta numerose scene inedite e sequenze ridisegnate, oltre a una narrazione ricostruita. Grazie a un’espressione visiva ancora più avanzata, la serie offre scene di combattimento ancora più coinvolgenti e una rappresentazione più fedele al manga originale, dando vita a un’edizione completamente rinnovata.

Prodotto da Toei Animation, Dragon Ball Super: Beerus sarà disponibile in streaming con sottotitoli su Crunchyroll a partire dall’11 ottobre in Europa, Medio Oriente e Africa. A seguire, saranno disponibili ogni settimana nuovi episodi sottotitolati in simulcast con la trasmissione televisiva giapponese.

Sinossi

Sono trascorsi diversi anni dalla feroce battaglia contro Majin Bu e sulla Terra è finalmente tornato un breve periodo di pace. Nel frattempo, Beerus, il Dio della Distruzione, si risveglia dopo un lungo e profondo sonno. Anche il Kaiohshin e il Kaiōshin, consapevoli dell’immenso potere di Beerus, capace di distruggere interi pianeti, assistono al suo risveglio con grande timore. Beerus viene a sapere dell’esistenza di un Saiyan che ha sconfitto Freezer e decide improvvisamente di incontrare Goku. La Terra si ritrova così nel mirino dell’essere più potente dell’universo e il suo destino è in grave pericolo. Ha inizio una battaglia cosmica senza precedenti tra il Dio della Distruzione, Goku e i suoi alleati, uno scontro destinato a scuotere l’intero universo.