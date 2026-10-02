Crunchyroll – Dragon Ball Super: Beerus arriva in piattaforma a ottobre

2 Ottobre 2026
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La nuova edizione si basa sull’opera originale, sulla storia e sul character design del creatore Akira Toriyama
Dragonball

Il manga Dragon Ball di Akira Toriyama, amatissimo in tutto il mondo, continua a conquistare generazioni di fan attraverso numerosi canali, dall’animazione televisiva ai film, dai videogiochi al merchandising, confermandosi uno dei franchise di maggior successo e popolarità a livello globale.

Questa nuova edizione presenta numerose scene inedite e sequenze ridisegnate, oltre a una narrazione ricostruita. Grazie a un’espressione visiva ancora più avanzata, la serie offre scene di combattimento ancora più coinvolgenti e una rappresentazione più fedele al manga originale, dando vita a un’edizione completamente rinnovata.

Prodotto da Toei Animation, Dragon Ball Super: Beerus sarà disponibile in streaming con sottotitoli su Crunchyroll a partire dall’11 ottobre in Europa, Medio Oriente e Africa. A seguire, saranno disponibili ogni settimana nuovi episodi sottotitolati in simulcast con la trasmissione televisiva giapponese.

Sinossi

Sono trascorsi diversi anni dalla feroce battaglia contro Majin Bu e sulla Terra è finalmente tornato un breve periodo di pace. Nel frattempo, Beerus, il Dio della Distruzione, si risveglia dopo un lungo e profondo sonno. Anche il Kaiohshin e il Kaiōshin, consapevoli dell’immenso potere di Beerus, capace di distruggere interi pianeti, assistono al suo risveglio con grande timore. Beerus viene a sapere dell’esistenza di un Saiyan che ha sconfitto Freezer e decide improvvisamente di incontrare Goku. La Terra si ritrova così nel mirino dell’essere più potente dell’universo e il suo destino è in grave pericolo. Ha inizio una battaglia cosmica senza precedenti tra il Dio della Distruzione, Goku e i suoi alleati, uno scontro destinato a scuotere l’intero universo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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