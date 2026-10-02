Storie di Segni #3: Andrea Bruno

2 Ottobre 2026
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Disponibile la terza puntata di Storie di Segni, podcast firmato Sono Cose Serie, Audaci e Lo Spazio Bianco. Ospite: Andrea Bruno.
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È online la terza puntata di Storie di Segni, podcast che racconta il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero, attraverso la voce di sei autrici e autori.

In questa puntata Scopriamo l’approccio e il rapporto con la tavola disegnata di Andrea Bruno, fumettista indipendente e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Ascolta tutte le puntate su:

Per informazioni su Storie e disegni segui storiedisegni.it.

Storie di Segni è un podcast nato dalla sinergia fra Sono Cose Serie, Audaci e Lo Spazio Bianco. La prima stagione è composta da sei episodi ed esplora L’atto del (di)segno attraverso la voce diretta di sei autrici e autori che raccontano il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero.

Questo il programma delle uscite:

Storie di Segni è un podcast ideato da Paolo Ferrara, Giovanni Dacò e Giuseppe Lamola. Copertina di Matteo Galasso.

 

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