Storie di Segni #3: Andrea Bruno

È online la terza puntata di Storie di Segni, podcast che racconta il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero, attraverso la voce di sei autrici e autori.

In questa puntata Scopriamo l’approccio e il rapporto con la tavola disegnata di Andrea Bruno, fumettista indipendente e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Ascolta tutte le puntate su:

Per informazioni su Storie e disegni segui storiedisegni.it.

Storie di Segni è un podcast nato dalla sinergia fra Sono Cose Serie, Audaci e Lo Spazio Bianco. La prima stagione è composta da sei episodi ed esplora L’atto del (di)segno attraverso la voce diretta di sei autrici e autori che raccontano il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero.

Questo il programma delle uscite:

Manuele Fior – 18 settembre 2026

Elena Casagrande – 25 settembre 2026

Andrea Bruno – 2 ottobre 2026

Bianca Bagnarelli – 9 ottobre 2026

Alberto Lavoradori – 16 ottobre 2026

Max Dall’Oglio – 23 ottobre 2026

Storie di Segni è un podcast ideato da Paolo Ferrara, Giovanni Dacò e Giuseppe Lamola. Copertina di Matteo Galasso.