Lanterns: Prende forma Writer’s Room per la seconda stagione

Mentre la prima stagione si avvia alla conclusione, con la trasmissione della season finale prevista nei prossimi giorni, Nexus Point News rivela che la squadra di sceneggiatori al lavoro per una potenziale seconda stagione è attualmente composta da Christopher Cantwell, Nakkiah Lui, Zack Whedon, Selwyn Seyfu Hinds e Vanessa Baden Kelly, sotto la guida dello showrunner Chris Mundy.
Il sito sottolinea che, sebbene la serie non è stata ancora ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, la composizione della writer’s room è una indicazione che DC Studios e HBO Max sono fiduciosi nella possibilità di sviluppare ulteriori storie legate a Lanterns, ben prima di qualsiasi via libera formale.
Il nome di Cantwell, tra quelli apparsi oggi, era comunque già stato reso noto alcuni mesi fa e mai confermato fino ad ora.