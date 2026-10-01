Lanterns: Prende forma Writer’s Room per la seconda stagione

1 Ottobre 2026
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Si compone la squadra di sceneggiatori al lavoro su una possibile seconda stagione.
Lanterns

Mentre la prima stagione si avvia alla conclusione, con la trasmissione della season finale prevista nei prossimi giorni, Nexus Point News rivela che la squadra di sceneggiatori al lavoro per una potenziale seconda stagione è attualmente composta da Christopher Cantwell, Nakkiah Lui, Zack Whedon, Selwyn Seyfu Hinds e Vanessa Baden Kelly, sotto la guida dello showrunner Chris Mundy.

Il sito sottolinea che, sebbene la serie non è stata ancora ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, la composizione della writer’s room è una indicazione che DC Studios e HBO Max sono fiduciosi nella possibilità di sviluppare ulteriori storie legate a Lanterns, ben prima di qualsiasi via libera formale.

Il nome di Cantwell, tra quelli apparsi oggi, era comunque già stato reso noto alcuni mesi fa e mai confermato fino ad ora.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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