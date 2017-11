Viva Pictures acquista Panda Vs. Aliens, film animato prodotto da Stan Lee

The Hollywood Reporter informa che Viva Pictures ha acquistato i diritti per gli Stati Uniti del film di animazione Panda Vs. Aliens, co-prodotto dalla cinese Yisang Media e da Beijing Studios (LABS).

Il progetto vede la partecipazione di Stan Lee come produttore esecutivo in collaborazione con Gill Champion della POW!, società fondata dallo stesso Lee. Il film è basato su un albo a fumetti ideato proprio da POW! Entertainment che narra le vicende di un gruppo di alieni che atterra su un pianeta e cercano il potere di un panda che hanno visto attraverso le trasmissioni via satellite di uno show televisivo.

Panda Vs. Aliens sarà scritto e diretto da Sean O’Reilly, fondatore degli Archana Studios e dovrebbe uscire in Cina nel luglio 2018. Produttori anche Xiaoxiang Chen e Steve Chicorel di LABS.