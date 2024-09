Vanessa Kirby sul cast di Fantastic Four: “Ci amiamo così tanto”

Assente dal set di Fantastic Four: First Steps per presenziare alla premiere di Eden al Toronto International Film Festival, nuovo film diretto da Ron Howard che la vede protagonista assieme a Daniel Bruhl, Ana De Armas e Sydney Sweeney, l’attrice Vanessa Kirby ha parlato brevemente del lungometraggio Marvel Studios ed espresso tutto il suo affetto per il regista e i colleghi del cast.

Ci amiamo così tanto. Sono stata lontana da loro per due giorni e giù mi mancano. Ci stiamo divertendo così tanto insieme. Ho grandi speranze per il film e Matt Shakman è fantastico mentre Pedro [Pascal] è paradisiaco.

Fantastic Four: First Steps sarà nelle sale il 25 luglio 2025. La lavorazione è attualmente in corso a Londra.