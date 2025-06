Vanessa Kirby – “Avengers: Doomsday è come una grande famiglia”

Intervistata durante l’evento CCXP che si è svolto in Messico, l’attrice Vanessa Kirby, che interpreta il ruolo di Susan Storm alias la Donna Invisibile in I Fantastici Quattro – Gli Inizi, ha avuto modo di parlare della sua esperienza in Avengers: Doomsday, attualmente in lavorazione e in cui i Fantastici Quattro avranno un ruolo centrale.

In particolare, l’attrice, che tra l’altro è apparsa alla CCXP in dolce attesa, ha evidenziato come sia strano entrare in un franchise che vede la partecipazione di numerosi attori da molti anni.

Queste persone si conoscono da 20 anni e hanno lavorato insieme, hanno fatto crescere questi personaggi, e noi siamo i novellini. Questo è il nostro film di riferimento. E ora ci uniamo a loro come una famiglia. E’ letteralmente… sembra una grande famiglia. Sembra una compagnia teatrale.

A farle eco, con tono scherzoso, il collega Pedro Pascal: