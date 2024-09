Una nuova Agente Alfa per Nathan Never

Pazienti affetti da patologie psicologiche perdono il controllo e la Omnisalus, l’istituto che li ha in cura, affida all’Alfa l’indagine per chiarire i motivi. Sulla scacchiera c’è anche lo strano aumento di insuccessi nelle cure e l’utilizzo di personale medico robotico specializzato.

Intanto arriva in Agenzia l’aspirante agente speciale Erika Tanner che, superate le valutazioni di Legs e Sigmund, viene assunta “a pieni voti”.



In Doctor Robot, scritto da Michele Medda e disegnato da Silvia Corbetta, è proprio Erika a essere subito gettata da Nathan nella mischia. La nuova agente Alfa si ritaglia un ruolo da protagonista in una storia tinta di giallo, che si ricollega a elementi narrativi più o meno recenti. Ad esempio la Burrik Pharma, multinazionale farmaceutica vista in Tigre e soprattutto ne Il protocollo Noah, e la Perfectronics di Mister Perfect. Questi albi, insieme a Doctor robot, formano una linea narrativa coerente attraverso la quale Medda (autore di tutte le storie citate) associa a un impianto di fantascienza investigativa tematiche varie come la demenza senile, la violenza sulle donne, l’eutanasia, il potere delle case farmaceutiche e, in quest’ultimo racconto, il ruolo dei social network nella nostra società, con particolare riferimento al rischio che possano essere manipolati per vari scopi.

Notevole la caratterizzazione di Erika Tanner: Medda evidenzia subito un’indole spirituale e ottimista per poi mettere in luce le sue doti investigative, lo zelo, la capacità di improvvisazione e l’indispensabile competenza nel combattimento. Qualche finestra aperta sul suo passato, non così sereno come si potrebbe pensare, suscita curiosità e interesse verso un nuovo personaggio che risulta infine fresco, versatile e dalle innumerevoli potenzialità: dallo svecchiamento del cast di Nathan Never, all’aggiornamento del linguaggio e dell’immaginario di una testata che storicamente ha sempre cercato di rinnovarsi e restare al passo con i tempi.



Corbetta, reduce da Storia di Aurore, è chiamata per prima a mettere in scena la nuova agente speciale. Lo fa con un’interpretazione pulita e realistica, concentrandosi sull’espressività e sulle posture di Erika che risulta minuta ma agile e capace di acrobazie e tecniche di lotta retaggio di un addestramento militare. L’abbigliamento è sportivo, moderno, ma caratterizzato da un giubbetto che può ricordare lo stile nativo americano. Da segnalare alcune tavole con illustrazioni e vignette sovrapposte, come la 51, e sequenze di combattimento con vignette irregolari e doverosa abbondanza di linee cinetiche, ad esempio tavole 88 e 89.



Abbiamo parlato di:

Nathan Never #399 – Doctor robot

Michele Medda, Silvia Corbetta

Sergio Bonelli Editore, agosto 2024

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,40€

ISSN: 97711215730040399