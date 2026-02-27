DN3 ev

Dragonero a caccia tra selvaggina e memorie perdute

27 Febbraio 2026
di
In “Trolldàrt” Enoch e Bonesso proseguono il percorso di ricostruzione dell’eroe smemorato e del suo mondo, tra equilibri e tensioni che preparano colpi di scena.
DN3 copTrolldàrt è il terzo capitolo della minisaga Dragonero – L’immemore, segnata dall’amnesia che ha colpito Ian al termine della stagione del Mondo OscuroLuca Enoch, con Diego Bonesso ai disegni, apre l’albo con un incipit affascinante: una rinnovata e sontuosa Silveridhe, casa natale di Ian e Myrva, ora sede della gilda dei tecnocrati, dove la sorella dell’eroe lavora a un progetto colossale ed elabora a suo modo il lutto per la presunta morte del romevarlo.
Dragonero intanto veste il ruolo di cacciatore per una taverna, ma il suo cammino incrocia nani maneschi e troll arrabbiati. La storia aggiunge pezzi al mosaico del nuovo Erondár: Enoch dissemina indizi sugli sviluppi futuri, dall’attività degli Algenti al Vallo a quello che può diventare un nodo avventuroso ed emotivo centrale, cioè il ruolo della figlia di Ian, Elara, e lo speciale legame che ha con il padre.

L’alternanza ritmata delle sequenze conduce il lettore in diverse ambientazioni, dalla citata Silveridhe, a una miniera nanica, al campo scout dove Gmor si cimenta con smardjass lardellati e dove Elara cresce mostrando qualche difficoltà relazionale. Mentre la memoria dell’eroe inizia a dare qualche confuso segno di ripresa, prosegue anche la riproposizione – non didascalica ma ben inserita nella narrazione – di snodi salienti della saga, come il bel passaggio che ripercorre la storia delle Regine Nere attraverso un’opera d’arte nanica istoriata.

Bonesso si distingue nella resa dei personaggi e delle tecnologie, dai nuvolanti ai “roboanti” (i nuovi fucili esclusivi degli scout), che risultano dettagliati e del tutto credibili. Per i fondali usa invece una linea essenziale e molto chiara: apprezzabile ad esempio il cielo con nuvole abbozzate e gabbiani nella sequenza che inizia a pagina 41, mentre è forse fin troppo estrema la doppia tavola 12 e 13 il cui sfondo completamente bianco dà una sensazione di incompiutezza.

Il mini ciclo procede con coerenza e prepara nuovi colpi di scena: come annunciato nella presentazione del prossimo albo, La signora dei lupi, tornerà Aura, personaggio molto amato che potrebbe avere un ruolo determinante nel recupero di Ian.

Abbiamo parlato di:
Dragonero #3 (#153) – Trolldàrt
Luca Enoch, Diego Bonesso
Sergio Bonelli Editore, febbraio 2026
96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €
ISSN: 977228243000460153

Giovanni Dacò

Giovanni Dacò

Da molti anni legge fumetti. Per pagarseli ha fatto anche il giornalista, il giardiniere, l’addetto stampa, il muratore, il direttore di riviste, l’agricoltore, lo scrittore.

