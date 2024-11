Tunuè presenta “Mangiami”, un horror di Matteuzzi e Di Angilla

Comunicato stampa

Dal 15 ottobre 2024 è disponibile in libreria, per Tunuè, Mangiami di Francesco Matteuzzi e Gregorio Di Angilla nato da un’idea per il cinema di Mario Pasqualotto e Francesca Tassini.

Giada ha la passione per la fotografia. Questo l’ha condotta via dal suo piccolo paesino montano per andare a studiare a Milano, dove ritagliarsi una nuova vita lontano dalle pressioni di una madre fin troppo presente e che vorrebbe per lei un futuro diverso. Ma le cose, purtroppo, non vanno come vorrebbe, e le porte della scuola di fotografia si chiudono di fronte ai suoi sogni. Giada ha rapporti complicati: con la famiglia, con le sue passioni, e con il cibo. Ha cercato di fuggire, ma il destino l’ha riportata a casa, per affrontare tutto questo, e sé stessa. Ma quando la realtà attorno a lei inizia a diventare cruda e famelica, solo le relazioni umane potranno salvarla.

Mangiami è un libro a fumetti intenso, in cui l’inquietudine strisciante monta poco a poco fino a diventare orrore vero. Quanto male si può essere disposti a infliggere e a subire per amore? E cosa succede quando si smette di percepirlo come male e diventa invece qualcosa di ordinario? Un incubo esterno che fa da specchio agli incubi che sono invece dentro di noi.

Sulla scia di Amabili resti, The Road, Hannah ma anche di The Lighthouse e Hereditary, una novità all’interno del filone horror e del cannibal-love. I personaggi non si mangiano perché hanno subito una mutazione o sono stati infettati da un virus, ma perché seguono le logiche del piacere edonico di una società che tende simbolicamente a cannibalizzare. Un tratto deciso, un linguaggio asciutto e scarno riescono a trascinare il lettore in un mondo surreale, alienato e stravolto che prima si insinua, poi esplode nella sua brutalità, mentre la protagonista cerca una via di fuga che passa proprio dal superamento della sua paura più grande.

GLI AUTORI

Gregorio Di Angilla è nato a Venezia. Ha frequentato il liceo artistico nella sua città natale e successivamente si è iscritto al corso triennale di fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics di Padova. Nel 2022, ha iniziato a collaborare con la casa editrice statunitense Sumerian Comics, facendo il suo esordio come disegnatore con Rock’n’Roll Hell, seguito da una miniserie di quattro numeri intitolata One of us is the killer. Attualmente continua a collaborare come disegnatore per una serie che verrà pubblicata prossimamente sempre per la stessa casa editrice.

Francesco Matteuzzi sceneggiatore e giornalista, fa il suo esordio nel mondo dei fumetti nel 2005. Nel corso degli anni sceneggia diversi volumi a fumetti per il mercato librario. Nel 2016 inizia la sua collaborazione con l’Editoriale Aurea, per cui scrive diverse storie per le riviste Lanciostory e Skorpio, crea la serie Graham McCormack e sceneggia alcuni episodi di Dago. Nel 2017 inizia a collaborare con la Sergio Bonelli Editore, per la quale scrive storie di Dampyr, Zagor e Martin Mystère. Nel 2020 escono Hokusai. À la découverte du Japon (uscito in Francia per Seuil e poi pubblicato in Italia da Mondadori Electa con il titolo Hokusai. Discovering Japan, disegni di Giuseppe Latanza) e Mark Rothko. Il miracolo della pittura (Centauria, disegni di Giovanni Scarduelli). Nel 2023 esce negli Stati Uniti la biografia a strisce di Charles Schulz Funny Things, realizzata con Luca Debus e pubblicata da Top Shelf (uscita in Italia per BeccoGiallo). Il suo ultimo libro è Henri de Toulouse-Lautrec (disegni di Valerio Pastore), uscito in Francia per Eyrolles all’inizio del 2024. Dal novembre 2023 è Responsabile Didattica e Formazione del PAFF! International Museum of Comic Art.

Mangiami

Francesco Matteuzzi, Gregorio Di Angilla

Tunuè, 2024

192 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9788867906536