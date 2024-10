Tra scuola e amore, l’estate infinita dei giovani

A maggio 2023 la nuova casa editrice italiana Toshokan ha iniziato a pubblicare fumetti asiatici di diverso genere con l’obiettivo di offrire un catalogo eterogeneo di opere non solo giapponesi. Tra i volumi editi sotto la guida del direttore editoriale Davide Castellazzi c’è anche Estate Infinita, storia autoconclusiva scritta e disegnata da Lâm Hoàng Trúc.



L’artista vietnamita, intervistata in appendice, ambienta nel suo Paese d’origine le vicende di un ragazzo e una ragazza, entrambi di nome Phuong, che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie, provando a far fronte alle pressioni esterne e alla girandola di emozioni interna.

I primi due capitoli creano il contesto e scorrono senza particolari sussulti; a partire dal terzo l’autrice scava nelle motivazioni dei personaggi e inserisce riflessioni attuali: sembra invitare i giovani a interrogarsi su ciò che vogliono, possibilmente chiudendo fuori dalla porta le follie degli adulti e in particolare dei genitori, in modo che non rovinino loro la vita.



Mentre l’incedere aforistico di alcuni dialoghi risulta efficace e tagliente con parole che centrano il bersaglio con aggressività, il paesaggio, al contrario, è dolce e accogliente, impresso sulla carta con grande realismo rintracciabile anche nella cura per i dettagli botanici che impreziosiscono le tavole. Forse con l’idea di trasmettere più chiaramente le sensazioni dei protagonisti, Lâm Hoàng Trúc sceglie di delineare le figure umane in modo semplice e immediato, aderendo a un’estetica diretta e non virtuosistica.

Questa buona proposta di Toshokan può essere consigliata a un pubblico adolescente, magari a partire dalla seconda media, probabilmente l’anno scolastico più complesso per cambiamenti e ricerca di motivazioni.





Abbiamo parlato di:

Estate Infinita

Lâm Hoàng Trúc

Toshokan, 2023

224 pagine, brossurato, bianco e nero – 6,90€

ISBN: 9788852400094