Torino Comics trasloca alla Certosa Reale di Collegno

Comunicato stampa

Quest’anno Torino Comics cambia pelle. Dal 17 al 19 aprile la manifestazione organizzata da Just for fun in joint venture con P&P Italia diventa un grande festival outdoor: l’evento,che nel 2026 raggiunge il significativo traguardo di trenta edizioni,sarà ospitato alla Certosa Reale di Collegno e al Parco Dalla Chiesa, per tre giorni dedicati a fumetti, cosplay, giochi, musica e creatività.

All’interno di questo suggestivo teatro a cielo aperto si svilupperà l’edizione 2026 di Torino Comics. Il palco principale della manifestazione sarà ospitato nel Cortile della Lavanderia a Vapore, lo stesso spazio che ogni anno accoglie eventi musicali di rilievo come il Flower Festival, confermandosi luogo ideale per grandi eventi dal vivo. Sul main stage avranno luogo iconcerti, le competizioni cosplay internazionali, organizzate in collaborazione con la Cospa Family, e il premio di doppiaggio Onda Sonora. Il giardino adiacente sarà dedicato all’area commerciale, con tensostrutture dedicate a tutte le realtà che propongonogadget, oggetti e memorabilia legati alla cultura pop.

L’incantevole porticato del Chiostro maggiore accoglierà l’artist alley e l’area autori, dove il pubblico potrà osservare all’opera fumettisti, disegnatori e pittori e richiedere autografi, sketch e disegni personalizzati; il giardino centrale del Chiostro, affacciato sul porticato, sarà riservato all’area editori, mentre la Sala delle Arti ospiterà mostre tematiche. I viali alberati che collegano il Cortile della Lavanderia al Chiostro diventeranno il percorso naturale delle associazioni e delle attività cosplay, tra sfilate, incontri e animazione diffusa. Il parco circostante ospiterà ulteriori aree commerciali e l’area sport, realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, con tornei, prove gratuite e attività dedicate a un pubblico di tutte le età. Un’ampia area sarà dedicataal K-pop, genere musicale originario dellaCorea del Sud, diventato negli ultimi anni un fenomeno culturale che ha conquistato un pubblico internazionale trasversale per età e genere. Tornerà la K-pop League Italia, competizione nazionale di danza K-Pop che premia le migliori crew italiane.

A completamento di un’esperienza immersiva sviluppata negli spazi aperti della Certosa, in dialogo costante con il paesaggio e la storia del luogo, spazi dedicati ai giochi da tavolo, di carte e di ruolo, con sessioni di gioco e dimostrazioni, pensate per coinvolgere adulti e famiglie in un’esperienza ludica e culturale. Non mancheranno infine eventi, talk, meet & greet e appuntamenti di intrattenimento.

BillyBella ambassador ufficiale di Torino Comics 2026.

L’area creator di Torino Comics è lo spazio dedicato all’incontro tra pubblico, influencer e star del web. Ambassador ufficiale della XXX edizione è BillyBella, content creator da oltre mezzo milione di follower che unisce la passione per la cultura pop — tra serie TV e videogiochi — ai temi cari alla Gen Z. Attraverso Cambio Vita, il format con cui cerca il proprio posto nel mondo, racconta la sua quotidianità tra natura, equitazione e palestra, mettendosi costantemente alla prova in nuove sfide come l’automobilismo e l’arrampicata.

Accessibilità e inclusività: le parole chiave di Torino Comics.

orino Comics vuole essere un festival per tutte e tutti. Anche per l’edizione 2026 è confermata la collaborazione con la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, realtà torinese che da oltre trent’anni è in prima linea sui temi della disabilità. Per un cambio culturale anche attraverso l’organizzazione di grandi eventi, la CPD promuoverà una serie di azioni perrendere l’evento e i suoi spazi fruibili per chiunque, e per sensibilizzare l’intero pubblico sulle difficoltà, le esigenze e le varie espressioni delle persone con disabilità. Tra queste spicca il ritorno della Città dell’Agenda della Disabilità, l’iniziativa nata nell’ambito del progetto dell’Agenda della Disabilità, con le sue prove esperienziali pensate per mettersi nei panni degli altri e per comprendere quanto la disabilità non sia un mondo a parte; ma parte di questo mondo. La scommessa è quella di promuovere l’inclusione sociale attraverso la dimensione del gioco, uno strumento ideale per accrescere la propria consapevolezza personale e l’apprendimento più in generale.

Torino Comics è un progetto di Just for fun in joint venture con P&P Italia.

Concessionaria Ufficiale è Arkadia Media Agency, agenzia specializzata in produzioni e progetti che coinvolgono Millenial e GenZ con particolare focus su cultura pop e intrattenimento.

Biglietteria

Dal 9 febbraio è aperta la biglietteria di Torino Comics 2026. Prevendita online su www.ticketone.it

Intero online

Early bird fino al 27 marzo

Per venerdì 17 aprile €15 + diritti di prevendita

per sabato 18 e domenica 19 aprile €17 + diritti di prevendita

Ridotto online

Early bird fino al 27 marzo

Venerdì 17 aprile €12 + diritti di prevendita

Sabato 18 e domenica 19 aprile: €14 + diritti di prevendita

Ridotto cosplay (sempre valido)

€15 + diritti di prevendita