Bassam Tariq e la sensazione di fallimento per Blade, ma difende Kevin Feige

Intervistato da The Vulture, il regista Bassam Tariq ha parlato nuovamente del mancato reboot di Blade targato Marvel Studios che avrebbe dovuto dirigere, ma che successivamente è stato cancellato in seguito a numerosi ripartenze e rinvii.

Tariq ha sottolineato come abbia percepito per sé stesso una forte sensazione di fallimento quando la pellicola è saltata, finita quando ha realizzato il suo attuale film Your Mother Your Mother Your Mother che vede protagonista Mahershala Ali, il quale avrebbe dovuto interpretare il ruolo del cacciatore di vampiri. Nel parlare nuovamente di Blade, il regista ha comunque difeso l’operato di Kevin Feige, scagliandosi anche contro l’odio di una certa fascia di pubblico.