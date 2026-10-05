Bassam Tariq e la sensazione di fallimento per Blade, ma difende Kevin Feige

5 Ottobre 2026
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Il regista parla nuovamente del progetto cancellato sul cacciatore di vampiri.
Blade

Intervistato da The Vulture, il regista Bassam Tariq ha parlato nuovamente del mancato reboot di Blade targato Marvel Studios che avrebbe dovuto dirigere, ma che successivamente è stato cancellato in seguito a numerosi ripartenze e rinvii.

Tariq ha sottolineato come abbia percepito per sé stesso una forte sensazione di fallimento quando la pellicola è saltata, finita quando ha realizzato il suo attuale film Your Mother Your Mother Your Mother che vede protagonista Mahershala Ali, il quale avrebbe dovuto interpretare il ruolo del cacciatore di vampiri. Nel parlare nuovamente di Blade, il regista ha comunque difeso l’operato di Kevin Feige, scagliandosi anche contro l’odio di una certa fascia di pubblico.

Voglio essere chiaro: Kevin mi piace .È una brava persona. Non sopporto tutte quelle stronzate del tipo “la Marvel ha sbagliato tutto”, “fanculo Kevin Feige”. No, amico. Ha un sacco di cose da gestire, troppe. E credo che avessimo anche l’impresa impossibile di dover competere con il primo film sui supereroi, ovvero l’iconico Blade di Wesley Snipes. È davvero un’impresa colossale, qualcosa che ha lasciato il segno su tantissime persone.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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