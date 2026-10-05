La scomparsa di Alessandro Baggi

5 Ottobre 2026
di
È scomparso improvvisamente il noto fumettista Alessandro Baggi.
Baggi

È scomparso improvvisamente all’età di 60 anni Alessando Baggi, disegnatore noto soprattutto per le sue collaborazioni a Dampyr e Dylan Dog della Sergio Bonelli Editore.

Nato a Milano nel 1966, Baggi entra nel mondo del fumetto alla metà degli anni ’80 del secolo scorso realizzando brevi storie per le riviste dell’epoca, inizialmente Splatter e Mostri della Acme e successivamente l’Intrepido della Casa Editrice Universo, raccolte successivamente nel volume Vertigini (1998) della Phoenix Enterprise.

Dampyr por Alessandro Baggi1

Negli anni 2000 entra nello staff di Dampyr, di cui rimane a lungo una delle colonne grafiche e dove si cimenta anche come sceneggiatore, per poi passare a Dylan Dog e realizzare parallelarmente anche opere come autore completo, come Il caso Loretta Stevens (2002), Visioni (2004) e Dove muoiono i Barbapapà (2007).

Disegnatore dallo stile peculiare e inconfondibile, con richiami a Jack Kirby e Gene Colan, all’estetica dei film horror degli anni ‘50 e alle riviste della EC Comics, ma filtrato da un immaginario personalissimo e surreale, che traspariva dalle meduse, insetti e pesci preistorici che inseriva nelle sue tavole, Baggi aveva lavorato soprattutto col bianco e nero, ma aveva all’attivo anche diverse sperimentazioni con il colore. Sulla rivista La fine del Mondo aveva appena pubblicato The Nightmare Circus, una storia di Dylan Dog interamente scritta e dipinta da lui.

DDColor Fest 32 01 785x1024

La redazione esprime le più sentite condoglianze alla sua famiglia e agli amici per la perdita subita, e a noi come lettori per le storie che non leggeremo.

Immagine
Le notti erano piene di pesci: Akab e Alessandro Baggi
Mauro Mihich

Mauro Mihich

Vicentino (nonostante il cognome, che ne tradisce le origini fiumane), appassionato, tra molte altre cose, di fumetti, cinema e letteratura. Legge e colleziona fumetti di ogni epoca e latitudine, ma si ritiene esperto soprattutto di Bonelli (la prima cosa letta in vita sua è stata una pagina di Tex), grandi autori italiani (Hugo Pratt su tutti) e Historietas (con una venerazione per Juan Zanotto).Con altri due appassionati cura il blog dedicato al cinema western "Se sei vivo spara".

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli