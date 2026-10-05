La vittoria di Wile E. Coyote, le partnerships di Doomsday

Coyote Vs. Acme

A ormai più di un mese dall’uscita nei cinema americani e del resto del mondo, Coyote Vs. Acme e Kethcup Entertainment hanno vinto la scommessa al botteghino con un incasso di oltre 90 milioni di dollari.

Questo traguardo non era facile da raggiungere, soprattutto per il semplice fatto che la società di produzione e distribuzione non aveva dalla sua una nomea molto affidabile, visti i recenti flop avuti con pellicole quali Hellboy: The Crooked Man o, prima ancora, Hypnotic di Robert Rodriguez.

Questa volta però la società ha utilizzato fin da subito le sue carte molto bene, mettendo in campo una struttura di marketing che ha saputo giocare con la travagliata vicenda produttiva che ha coinvolto la pellicola, invogliando una non indifferente fetta di pubblico a recarsi nelle sale.

Nei giorni scorsi, è stato TheWrap a fare luce su questa strategia con un esauriente e dettagliato articolo firmato da Drew Taylor, che ha evidenziato come Ketchup Entertainment si sia avvalsa in primis delle competenze dell’agenzia di comunicazione 42West e di Maximum Effort, la divisione marketing della omonima casa di produzione dell’attore Ryan Reynolds, che negli ultimi anni si è fatta notare per campagne marketing dense di umorismo e fortemente irriverenti legate al franchise di Deadpool.

Il sito ha sottolineato come Maximum Effort sia salita a bordo della campagna promozionale subito dopo il San Diego Comic-Con dello scorso anno, quando fu annunciata ufficialmente la data di uscita della pellicola. In quel frangente, la compagnia ha costruito l’impostazione da “Davide contro Golia” nata non solo dal dietro le quinte del film, ceduto da Warner Bros. Discovery per questioni fiscali, ma anche dalla trama stessa in cui il Coyote affrontava il gigante ACME, una formula che puntava fin da subito al totale coinvolgimento dei fan.

Maximum Effort ha capito subito cosa rendesse così unici questo film e il suo pubblico – ha affermato Gareth West, CEO of Ketchup Entertainment – Hanno colto l’opportunità di puntare sulla figura di Wile E. Coyote come l’incarnazione perfetta di Davide contro Golia, sfruttando al contempo la fanbase esistente e il più ampio dibattito culturale in modi intelligenti e inaspettati. La loro capacità di individuare questi momenti e di declinarli efficacemente su trailer, televisione, canali digitali, social e contenuti li ha resi per noi un partner ideale.

L’articolo evidenzia inoltre il forte coinvolgimento di 42West, che ha guidato la campagna promozionale e gli incontri con la stampa dei tre attori principali Will Forte, Lana Condor e John Cena, integrando quindi un normale lavoro di pubbliche relazioni con la strategia di Maximu Effort.

Avengers: Doomsday

A quasi due mesi dall’uscita nelle sale, continua incessante la campagna promozionale attorno al film Marvel Studios, con la comparsa di numerose partnerships legate alla pellicola diretta dai Fratelli Russo. Nei prossimi giorni, complice anche il New York Comic-Con che si svolgerà dall’8 all’11 ottobre, Funko svelerà una linea appositamente creata per Avengers: Doomsday, tra cui una statuetta del Dottor Destino dotata di funzione luminosa e prodotta in un’edizione ultra-limitata di soli 500 esemplari.

L’oggetto in questione è il “Pop Super Grail SFX Sorcerer Supreme Doom”, una statuetta in vinile da quattro pollici (circa 10 cm) che raffigura Victor Von Doom nella sua versione “Stregone Supremo” dotata di un effetto luminoso.

Altra iniziativa di rilievo è quella che coinvolge Adidas, che già in passato ha portato avanti collaborazioni con i Marvel Studios in occasione dell’uscita di film quali Deadpool & Wolverine. In questo frangente è previsto l’arrivo di almeno tre modelli di Adidas Superstar dedicati alla pellicola, con una delle versioni che si ispira direttamente all’antagonista principale del film, Victor Von Doom, mentre le altre due richiamano i personaggi di Shuri e Scott Lang, noti rispettivamente come Black Panther e Ant-Man.

Tutte e tre le versioni presentano combinazioni di colori e grafica ispirate ai rispettivi personaggi e sono accompagnate da speciali scatole che richiamano il packaging delle action figure, il tutto per aumentare la visibilità tra gli appassionati.

Intanto Pop Secret, famoso brand americano del popcorn di proprietà di Our Home, ha rivestito le proprie confezioni con i personaggi e la grafica del film, supportando l’iniziativa con espositori a tema presso i punti vendita di tutti gli Stati Uniti. Il look in edizione limitata riguarda alcune varianti selezionate, sia per microonde che pronte da gustare.

Pop Secret è da sempre parte del modo in cui le persone vivono la magia del cinema; la collaborazione con Marvel Studios per Avengers: Doomsday ci permette di rendere questo rituale più grandioso che mai – ha dichiarato Megan Osowski, Vice Presidente Marketing di Our Home – Dal momento in cui i fan scoprono la confezione nei negozi fino a quando si spengono le luci in sala, offriamo loro nuove opportunità per condividere l’entusiasmo, immergersi nell’avventura, gustare i popcorn e celebrare l’arrivo del film più atteso di queste festività.

Inoltre, i fan che acquistano tre prodotti Pop Secret idonei potranno ottenere un viaggio a New York e un buono cinema Fandango del valore di 8 dollari.