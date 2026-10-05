The Batman – Parte II: Matt Reeves ferma le riprese per problemi personali

5 Ottobre 2026
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Ragioni di natura personale del regista portano a una sospensione delle riprese in corso.
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Deadline informa che la lavorazione di The Batman – Parte II, il sequel sull’uomo pipistrello con protagonista Robert Pattinson, è stata fermata a causa di problemi di natura personale che coinvolgono il regista Matt Reeves. Lo hanno reso noto i DC Studios con una breve nota.

La produzione di The Batman Parte II è stata temporaneamente sospesa mentre Matt Reeves si occupa di una questione familiare – si legge nella nota diffusa dai DC Studios -Matt ha il pieno sostegno dei DC Studios e non vediamo l’ora di proseguire il percorso a breve.

La pellicola dovrebbe uscire nelle sale il 18 febbraio 2028. Le riprese sono in corso in Inghilterra da qualche mese e al momento non è chiaro se questa pausa improvvisa avrà effetti sulla produzione e sulla data ufficiale di uscita.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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