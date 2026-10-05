The Batman – Parte II: Matt Reeves ferma le riprese per problemi personali

Deadline informa che la lavorazione di The Batman – Parte II, il sequel sull’uomo pipistrello con protagonista Robert Pattinson, è stata fermata a causa di problemi di natura personale che coinvolgono il regista Matt Reeves. Lo hanno reso noto i DC Studios con una breve nota.
La produzione di The Batman Parte II è stata temporaneamente sospesa mentre Matt Reeves si occupa di una questione familiare – si legge nella nota diffusa dai DC Studios -Matt ha il pieno sostegno dei DC Studios e non vediamo l’ora di proseguire il percorso a breve.
La pellicola dovrebbe uscire nelle sale il 18 febbraio 2028. Le riprese sono in corso in Inghilterra da qualche mese e al momento non è chiaro se questa pausa improvvisa avrà effetti sulla produzione e sulla data ufficiale di uscita.