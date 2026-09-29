Spider-Man: Brand New Day – Florence Pugh ringrazia Tom Holland per presenza Yelena nel film

29 Settembre 2026
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L'attrice svela l'origine della sua apparizione nella pellicola Sony.
Yelena brandnewday

Ospite di Jimmy Kimmel per presentare La Valle dell’Eden, in uscita su Netflix, l’attrice Florence Pugh ha ringraziato il collega Tom Holland per la presenza di Yelena Belova nella pellicola Sony sull’arrampicamuri, raccontando come è nata l’idea della sua apparizione in Spider-Man: Brand New Day.

Beh, sai, è successo tutto per merito di Tom. Anni fa, quando avevo appena iniziato a collaborare con la Marvel ed era uscito Black Widow — e il mio personaggio, Yelena, non aveva ancora la stessa risonanza dei grandi supereroi affermati — lui si trovava sul red carpet per un suo film precedente. Quando gli chiesero con chi avrebbe voluto girare la pellicola successiva — magari con Thor? (non ricordo esattamente quali supereroi avessero citato, ma erano tutti nomi di spicco) — lui rispose: “No, in realtà vorrei farlo con Florence Pugh, quella che interpreta Yelena”. Grazie a quella risposta, i fan si entusiasmarono all’idea e la cosa mise tutto in moto. Quindi, merito di Tom. Grazie, Tom.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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