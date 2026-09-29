Spider-Man: Brand New Day – Florence Pugh ringrazia Tom Holland per presenza Yelena nel film

Ospite di Jimmy Kimmel per presentare La Valle dell’Eden, in uscita su Netflix, l’attrice Florence Pugh ha ringraziato il collega Tom Holland per la presenza di Yelena Belova nella pellicola Sony sull’arrampicamuri, raccontando come è nata l’idea della sua apparizione in Spider-Man: Brand New Day.

Beh, sai, è successo tutto per merito di Tom. Anni fa, quando avevo appena iniziato a collaborare con la Marvel ed era uscito Black Widow — e il mio personaggio, Yelena, non aveva ancora la stessa risonanza dei grandi supereroi affermati — lui si trovava sul red carpet per un suo film precedente. Quando gli chiesero con chi avrebbe voluto girare la pellicola successiva — magari con Thor? (non ricordo esattamente quali supereroi avessero citato, ma erano tutti nomi di spicco) — lui rispose: “No, in realtà vorrei farlo con Florence Pugh, quella che interpreta Yelena”. Grazie a quella risposta, i fan si entusiasmarono all’idea e la cosa mise tutto in moto. Quindi, merito di Tom. Grazie, Tom.