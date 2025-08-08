The Batman Parte 2 – Lo script di Reeves e Tomlin “vale l’attesa”

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider, che cita una fonte definita attendibile, la sceneggiatura del sequel di The Batman scritta dal regista Matt Reeves e Mattson Tomlin “vale l’attesa”, evidenziando come questa venga descritta quale “una grande svolta” per i due, i quali “ci starebbero davvero provando senza compromessi” per il film, che si prevede sarà più cupo rispetto al precedente capitolo.

Sneider aggiunge che lo script dovrebbe introdurre il personaggio di Robin, sottolineando come questo elemento dovrebbe suscitare l’interesse degli agenti di Hollywood. Lo stesso riporta inoltre come tutti ai DC Studios siano estremamente soddisfatti della direzione intrapresa dal regista con il sequel.

Ricordiamo che ieri la Warner ha annunciato la data di inizio lavorazione della pellicola per la prossima primavera, con una data di uscita fissata al 1° ottobre 2027.