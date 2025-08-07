The Batman Parte 2 – Warner annuncia data inizio riprese

In una lettera inviata agli azionisti, Warner Bros. Discovery ha annunciato che la lavorazione di The Batman Parte 2, l’atteso sequel sull’uomo pipistrello diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson, inizierà nella primavera del 2026.

Nella missiva, la società celebra il recente successo di Superman di James Gunn, che ha dato il via al nuovo DC Universe, sottolineando come “l’universo di personaggi di DC Studios rappresenta non solo una delle proprietà intellettuali più preziose di Warner Bros. Discovery, ma anche una delle risorse più preziose nel mondo dell’intrattenimento”.

Al cinema – viene poi aggiunto – James Gunn è impegnato a preparare i prossimi capitoli della super famiglia DC, tra cui “Supergirl: Woman of Tomorrow” (2026), “Clayface” (2026) e il prossimo “Wonder Woman”. Inoltre, “The Batman II” (2027) si prepara a iniziare le riprese la prossima primavera, tra diversi altri progetti in fase di sviluppo. La visione decennale per l’universo DC include anche un’entusiasmante serie di progetti televisivi, tra cui “The Penguin”, la nuova stagione di “Peacemaker” e il debutto di “Lanterns” nel 2026. In modo preciso e misurato, il franchise DC si sovrapporrà sempre di più alle attività più ampie dello studio: dal cinema e dalla TV ai prodotti di consumo, ai giochi, alle esperienze e ai social.