Anteprima: “Walt Disney’s Children’s Classics” di Charles Solomon (TASCHEN)

Novità estiva da TASCHEN, Walt Disney’s Children’s Classics presenta dieci storie tratte dagli originali “Golden Books” della Disney, una popolarissima serie di libri per bambini concepita negli anni ’40 e ’50 con gli artisti dei Walt Disney Studios — molti dei quali hanno poi contribuito ai film d’animazione più iconici dello studio. Economici e vivacemente colorati, i “Golden Books” hanno portato il talento e l’abilità degli illustratori Disney nelle case degli States, contribuendo a creare un linguaggio visivo distintivo che avrebbe influenzato e ispirato generazioni nel campo dell’animazione e dell’editoria.

Questa antologia vintage presenta le illustrazioni di sette artisti, ognuno con il proprio stile unico e la propria visione narrativa. Il libro si apre con un saggio introduttivo che esplora l’atmosfera creativa dei Walt Disney Studios in quell’epoca, seguito da dieci racconti classici. Un’appendice con le biografie degli artisti offre ulteriori approfondimenti sugli illustratori pionieri di queste opere.

Viaggiate in terre immaginarie attraverso le illustrazioni della metà del secolo scorso realizzate da alcuni degli artisti pionieri Disney come Al Dempster, Campbell Grant, Dick Kelsey, Mel Shaw e Retta Scott Worcester. Quest’antologia di storie è tratta dai primi adattamenti cinematografici Disney per i Golden Books, e comprende favole di principesse, storie di avventure fantasy e racconti di eroici animali.

TASCHEN, Walt Disney’s Children’s Classics

Copertina rigida, rilegata in quarto

20.5 x 25.6 cm, 1.58 kg, 376 pagine

A Los Angeles, negli anni ’40 e ’50, gli artisti Disney resero popolare l’illustrazione per bambini sia sul grande schermo che sulle pagine dei Golden Books, una collana di libri per bambini dal prezzo accessibile. Queste storie distillarono il linguaggio visivo dei film Disney e diedero vita a racconti storici e contemporanei attraverso opere d’arte avvincenti e creative. La selezione di materiale in questo libro, opera di 7 artisti diversi, riflette la varietà di approcci stilistici che hanno definito l’animazione e l’illustrazione presso lo studio Disney.

Il libro inizia con un’introduzione all’ambiente artistico che caratterizzava lo studio Disney, e ciascuna delle 10 storie è illustrata con disegni e testi originali completi. Le biografie degli artisti presenti sono incluse nell’appendice. Questa antologia di illustrazioni d’epoca con copertina rigida conquisterà grandi e piccini .

Il libro contiene le seguenti storie Disney : Biancaneve e i sette nani, Pinocchio, Dumbo, Bambi, Pierino e il lupo, C’era una volta un inverno, Le avventure del signor Toad, Cenerentola, Alice nel paese delle meraviglie, Peter Pan

ANTEPRIMA

L’AUTORE

Charles Solomon è un critico e storico dell’animazione di fama internazionale e ha scritto per il New York Times , Newsweek (Giappone), Los Angeles Times , International Herald Tribune , Variety , Télérama e National Public Radio. È autore di 17 libri sull’animazione, tra cui Once Upon a Dream: From Perrault’s Sleeping Beauty to Disney ‘s Maleficent e Enchanted Drawings: The History of Animation , che è stato nominato ” New York Times Notable Book of the Year” e il primo libro sul cinema ad essere candidato a un National Book Critics Circle Award. Nel 2008, Solomon ha ricevuto il LA Press Club Award per il suo reportage radiofonico e il June Foray Award dell’ASIFA-Hollywood nel 2015.

L’EDITORE

Kenneth Shue è entrato a far parte della Walt Disney Company nel 1995 e ha contribuito con il suo talento creativo per oltre 27 anni. In qualità di Vicepresidente, Sviluppo Arte e Design Globale, ha supervisionato l’illustrazione e il design dei contenuti Disney Publishing Worldwide per Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel e Lucasfilm, oltre a progetti selezionati per Walt Disney Imagineering. Ha ricevuto un Disney Publishing Leadership Award e un Walt Disney Inventor Award. Attualmente risiede a Monterey, in California.