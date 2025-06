Sydney Sweeney parla di Madame Web e aggiorna su Barbarella

In una lunga intervista concessa a Empire Magazine, l’attrice Sydney Sweeney ha avuto modo di parlare nuovamente di Madame Web, la pellicola Sony basata sul personaggio Marvel Comics, in cui ha affiancato la protagonista Dakota Johnson.

La giovane attrice ha sottolineato di essersi divertita a girare la pellicola, che per lei è stata una occasione in più per valorizzare la sua società di produzione a Hollywood.

È sempre bello poter far parte di qualcosa di più grande di te. Non avevo ancora girato un film per uno studio cinematografico e avevo appena fondato la mia casa di produzione [Fifty-Fifty Films ndr]. Avevo dei progetti che desideravo davvero poter portare agli studios, e avevo bisogno di far sì che il mio nome avesse più valore all’interno di un gruppo. Realizzare un progetto del genere ti aiuta davvero sul mercato. Volevo anche poter fare qualcosa che i miei cugini potessero guardare. Ho un sacco di cuginetti adolescenti, e non capiscono davvero cosa faccio. Ho pensato che sarebbe stato fantastico poter fare qualcosa che avrebbero trovato davvero divertente e interessante.

La Sweeney ha evidenziato che il deludente risultato al box office non le ha fatto cambiare idea sull’avere partecipato alla pellicola.

Voglio dire, mi sono divertita molto, quindi questo è tutto ciò che conta per me. Penso che se ti piace quello che fai, non importi poi molto quale sia il risultato, a livello di incassi. Certo, vuoi che il film venga celebrato, amato e abbia successo, perché allora tutti hanno successo.

L’attrice ha anche avuto modo di fornire un breve aggiornamento sul remake di Barbarella che la vedrà protagonista per la regia di Edgar Wright.