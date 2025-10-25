Superman: Warner Bros. lancia campagna per gli Oscar

La Warner Bros. ha ufficialmente dato il via alla campagna “For Your Consideration”, rivolta ai membri dei gruppi di voto dell’industria cinematografica dell’Academy of Motion Picture Arts and Science, per il film Superman di James Gunn, posizionando la pellicola come una dei principali candidati in diverse categorie degli Oscar.
Lo studio sta promuovendo il film DC Studios, incentrato sulla lotta di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana, mantenendo al contempo il suo impegno per la gentilezza in un mondo cinico.
La campagna punta nello specifico alle categorie “Miglior film”, “Miglior regista” e “Sceneggiatura non originale”, “Miglior attore” e “Miglior attrice non protagonista”.
La campagna non è la sola intrapresa nelle ultime ore dalla Warner, che sta puntando in contemporanea ad altre sue pellicole per la corsa alle ambite statuette, tra cui Una battaglia dopo l’altra, I Peccatori e Minecraft.