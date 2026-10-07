Steven S. DeKnight e Michael Uslan insieme per Dr. Syn, miniserie Oni Press

7 Ottobre 2026
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Il personaggio di Russell Thorndike rivive in una nuova miniserie a fumetti di prossima uscita.
Drsyn onipress

The Hollywood Reporter informa che il creatore della serie televisiva Spartacus, Steven S. DeKnight, e il produttore Michael Uslan, da tempo coinvolto negli adattamenti cinematografici di Batman, stanno lavorando a una miniserie a fumetti di quattro numeri per Oni Press, il cui debutto è fissato per gennaio 2027.

La miniserie Dr. Syn è basata sull’eroe omonimo delle avventure di genere piratesco creato da Russell Thorndike, apparso in una serie di libri e opere teatrali di successo nella prima metà del 20° secolo. I due saranno sceneggiatori mentre a occuparsi dei disegni ci sarà Sebastián Cabrol.

Nei racconti di Thorndike, Syn era un vicario di giorno e un contrabbandiere noto come lo “Spaventapasseri” di notte, il quale conduceva una doppia vita per aiutare la sua parrocchia a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Il suo oscuro passato includeva un trascorso da pirata e guidava una banda a cavallo che utilizzava il fosforo per creare l’illusione di fenomeni soprannaturali.

Nella versione a fumetti, ambientata nel 1775 e caratterizzata da una rilettura storica revisionista, Syn è invece un reverendo impegnato in una rivolta contro Re Giorgio III. Una volta catturato, viene spedito nell’avamposto più inospitale dell’Impero britannico: la colonia penale americana nota come “Georgia”. Qui, affiancato da un eterogeneo team di alleati, ha l’opportunità di instillare la scintilla della rivolta contro l’Impero britannico.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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