Steven S. DeKnight e Michael Uslan insieme per Dr. Syn, miniserie Oni Press

The Hollywood Reporter informa che il creatore della serie televisiva Spartacus, Steven S. DeKnight, e il produttore Michael Uslan, da tempo coinvolto negli adattamenti cinematografici di Batman, stanno lavorando a una miniserie a fumetti di quattro numeri per Oni Press, il cui debutto è fissato per gennaio 2027.

La miniserie Dr. Syn è basata sull’eroe omonimo delle avventure di genere piratesco creato da Russell Thorndike, apparso in una serie di libri e opere teatrali di successo nella prima metà del 20° secolo. I due saranno sceneggiatori mentre a occuparsi dei disegni ci sarà Sebastián Cabrol.

Nei racconti di Thorndike, Syn era un vicario di giorno e un contrabbandiere noto come lo “Spaventapasseri” di notte, il quale conduceva una doppia vita per aiutare la sua parrocchia a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Il suo oscuro passato includeva un trascorso da pirata e guidava una banda a cavallo che utilizzava il fosforo per creare l’illusione di fenomeni soprannaturali.

Nella versione a fumetti, ambientata nel 1775 e caratterizzata da una rilettura storica revisionista, Syn è invece un reverendo impegnato in una rivolta contro Re Giorgio III. Una volta catturato, viene spedito nell’avamposto più inospitale dell’Impero britannico: la colonia penale americana nota come “Georgia”. Qui, affiancato da un eterogeneo team di alleati, ha l’opportunità di instillare la scintilla della rivolta contro l’Impero britannico.