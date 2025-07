Gale Anne Hurd porta sul grande schermo Yuletide, fumetto Oni Press

Deadline informa che Valhalla Entertainment, società di produzione di Gale Anne Hurd, ha acquistato Yuletide, serie a fumetti a tema natalizio di prossima pubblicazione per Oni Press, per realizzarne un adattamento cinematografico.

Creato dallo sceneggiatore George Northy e dalla disegnatrice italiana Rachele Aragno e in uscita con il primo numero a ottobre, Yuletide è descritto come un’avventura per famiglie dal ritmo serrato sulla scia de I Goonies, Piccoli Brividi e Hocus Pocus con un tocco di terrore natalizio. Il fumetto narra infatti di antiche creature norrene che si scatenano in una idilliaca cittadina, che si chiama Christmas ed è situata in Pennsylvania, nel pieno della stagione del Natale, di tre adolescenti in grado di tenerle a bada e un antico segreto legato alle origini della stessa festività.

Northy dovrebbe produrre il progetto e scriverne l’adattamento, mentre Hurd e Phillip Kobylanski produrranno insieme a David Steward II, Hunter Gorinson e Jeremy Colfer di Oni Press.