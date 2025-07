First Issue vol. 3 #6 – Tra revival e nostalgia, supercani e rilanci cosmici

Krypto: The Last Dog of Krypton #1 di Ryan North, Mike Norton, Ian Herring e Lucas Gattoni (DC Comics, giugno 2025)

In attesa che Superman, il film di James Gunn, arrivi nelle sale cinematografiche, all’interno dell’iniziativa editoriale Summer of Superman, DC Comics pubblica il primo albo di Krypto: The Last Dog of Krypton, sceneggiato da Ryan North per i disegni di Mike Norton e i colori di Ian Herring.

Dopo la bella copertina di Jae Lee, il primo elemento a colpire l’attenzione è il lettering di Lucas Gattoni, perché introduce subito un dato importante: il punto di vista sulla narrazione appartiene a Krypto. Infatti, esclusi il nome del cane, i comandi e alcune frasi codificate come “there’s a good boy“, che sono scritti in stampatello maiuscolo, tutte le altre parole sono riportate in stampatello minuscolo. Questo ci fa capire come i discorsi dei personaggi coinvolti prima su Krypton e poi sulla Terra non abbiano un vero significato per l’animale domestico e facciano parte di un linguaggio diverso, comprensibile per gli umani ma non per lui.

Alle preoccupazioni di Jor-El per le sorti del suo pianeta, seguono una passeggiata al guinzaglio, un riposino accanto al neonato Kal-El, un test della navicella spaziale fallito e il principio di una nuova avventura. La scrittura di North è semplice e fluida, parte dal mito di Superman per provare a esplorare qualcosa di differente, di nuovo seppur marginale.

Le matite arrotondate di Norton evidenziano con naturalezza i comportamenti di Krypto in tavole dinamiche, in cui anche gli sfondi assumono la loro importanza: soprattutto nelle vignette più grandi si vedono scorci di Krypton con le sue architetture molto diverse da quelle terrestri. Herring è bravo a modulare l’uso delle tinte, mettendo in risalto con colori caldi e luminosi i momenti di quiete e breve felicità e accendendo di rossi e toni più acidi le sequenze critiche.

Un buon esordio per un fumetto che potrebbe diventare qualcosa di più di un divertissement.

Federico Beghin