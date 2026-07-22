Sex Criminals: Joseph Lee e Sunita Mani nel cast della serie Prime Video

22 Luglio 2026
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Si allarga il cast della serie basata sul fumetto Image Comics.
Sexcriminals

Deadline informa che gli attori Joseph Lee e Sunita Mani sono entrati a fare parte del cast di Sex Criminals, la serie Prime Video basata sul fumetto omonimo pubblicato da Image Comics, che vedrà protagonisti Imogen Poots e John Reynolds.

Il sito indica che i due interpreteranno i ruoli ricorrenti del Detective Franklin e di Lucy, senza però aggiungere ulteriori dettagli sui personaggi. La serie a fumetti è incentrata su Suze (Poots) e Jon (Reynolds), due ragazzi che hanno la straordinaria abilità di fermare il tempo quando hanno rapporti sessuali, usando questo potere per rapinare banche.  

Sexcriminals cast
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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