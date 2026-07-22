Sex Criminals: Joseph Lee e Sunita Mani nel cast della serie Prime Video

Deadline informa che gli attori Joseph Lee e Sunita Mani sono entrati a fare parte del cast di Sex Criminals, la serie Prime Video basata sul fumetto omonimo pubblicato da Image Comics, che vedrà protagonisti Imogen Poots e John Reynolds.

Il sito indica che i due interpreteranno i ruoli ricorrenti del Detective Franklin e di Lucy, senza però aggiungere ulteriori dettagli sui personaggi. La serie a fumetti è incentrata su Suze (Poots) e Jon (Reynolds), due ragazzi che hanno la straordinaria abilità di fermare il tempo quando hanno rapporti sessuali, usando questo potere per rapinare banche.