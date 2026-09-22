Destin Daniel Cretton firma accordo con Sony

The Hollywood Reporter informa che il regista Destin Daniel Cretton, reduce dal successo di critica e botteghino di Spider-Man: Brand New Day, ha firmato un accordo triennale di collaborazione globale con la Sony.
In virtù dell’accordo, Cretton svilupperà film da produrre tramite la sua casa di produzione, la Hisako Films, affiancato in questo dalla presidente della società Jeyun Munford.
Il sito specifica che l’accordo non riguarda la regia, sebbene l’articolo sottolinei che la major sia molto interessata a riportare Cretton dietro la macchina da presa per un nuovo film con protagonista l’arrampicamuri. Al momento, il regista è al lavoro sul suo prossimo progetto per Lionsgate, ovvero l’adattamento cinematografico di Naruto, la cui lavorazione inizierà all’inizio del 2027.