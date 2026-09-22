Destin Daniel Cretton firma accordo con Sony

22 Settembre 2026
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Il regista di Spider-Man: Brand New Day e la major ampliano la collaborazione per il futuro.
Cretton holland

The Hollywood Reporter informa che il regista Destin Daniel Cretton, reduce dal successo di critica e botteghino di Spider-Man: Brand New Day, ha firmato un accordo triennale di collaborazione globale con la Sony.

In virtù dell’accordo, Cretton svilupperà film da produrre tramite la sua casa di produzione, la Hisako Films, affiancato in questo dalla presidente della società Jeyun Munford.

Il sito specifica che l’accordo non riguarda la regia, sebbene l’articolo sottolinei che la major sia molto interessata a riportare Cretton dietro la macchina da presa per un nuovo film con protagonista l’arrampicamuri. Al momento, il regista è al lavoro sul suo prossimo progetto per Lionsgate, ovvero l’adattamento cinematografico di Naruto, la cui lavorazione inizierà all’inizio del 2027.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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