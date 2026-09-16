Spider-Man: Brand New Day maggior incasso di sempre Box Office USA

Spider-Man: Brand New Day, l’ultimo capitolo sull’arrampicamuri targato Sony, ha ora centrato un nuovo record, diventando il film con il maggiore incasso di sempre al botteghino americano e battendo così Star Wars: Il Risveglio della Forza, che deteneva il primato da dieci anni con un incasso complessivo finale di 936.66 milioni di dollari.
La pellicola Marvel con Tom Holland, allo stato attuale, ha infatti raggiunto la cifra di 936.7 milioni di dollari. L’incasso della giornata di ieri negli Stati Uniti è stato di 915.000 dollari.