Spider-Man: Brand New Day maggior incasso di sempre Box Office USA

16 Settembre 2026
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Nuovo record per la pellicola Marvel/Sony con protagonista Tom Holland.
Brandnewday spidey

Spider-Man: Brand New Day, l’ultimo capitolo sull’arrampicamuri targato Sony, ha ora centrato un nuovo record, diventando il film con il maggiore incasso di sempre al botteghino americano e battendo così Star Wars: Il Risveglio della Forza, che deteneva il primato da dieci anni con un incasso complessivo finale di 936.66 milioni di dollari.

La pellicola Marvel con Tom Holland, allo stato attuale, ha infatti raggiunto la cifra di 936.7 milioni di dollari. L’incasso della giornata di ieri negli Stati Uniti è stato di 915.000 dollari.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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