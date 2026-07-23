Spider-Man: Brand New Day arriva nelle sale UCI Cinemas dal 29 luglio – Tanti gadget ed eventi per il pubblico

Roma, 23 luglio 2026 – L’attesa è finita: Spider-Man: Brand New Day arriva nelle sale UCI Cinemas di tutta Italia a partire dal 29 luglio. Il nuovo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya è disponibile anche in iSense, XL, 3D e nell’unica, spettacolare sala ScreenX d’Italia, quella dell’UCI Luxe Marcon di Venezia, dove sarà possibile vivere il film nel formato per cui è stato concepito. Spider-Man: Brand New Day è, infatti, il primo film della storia del cinema girato appositamente per il formato ScreenX: un’esperienza visiva a 270° in cui le immagini si espandono oltre lo schermo centrale e avvolgono il pubblico anche sulle pareti laterali della sala.

Proprio all’UCI Luxe Marcon si terrà il quarto appuntamento di Beyond The Movies – PostCredits, il talk show dal vivo di UCI Cinemas: mercoledì 29 luglio alle 19:15, il giorno stesso dell’uscita, i giornalisti e critici di CineFacts.it e LongTake guideranno il pubblico in un talk post-proiezione tutto dedicato a Spider-Man. L’esperienza ScreenX, con la sua immersività, sarà il palcoscenico perfetto per parlare di un film che ha riscritto le regole del formato.

Il primo weekend di uscita sarà accompagnato da una serie di iniziative speciali pensate per rendere l’esperienza ancora più memorabile. Chi acquisterà il biglietto online sul sito ucicinemas.it per gli spettacoli in programma dal 29 luglio al 2 agosto riceverà in omaggio il poster esclusivo del film, disponibile per il ritiro prima dell’ingresso in sala. Per chi sceglierà invece una proiezione in 3D e acquisterà il biglietto online nello stesso periodo, sarà disponibile un poster dedicato alla versione 3D del film.

L’esperienza di Spider-Man presso UCI Cinemas, però, non si ferma allo schermo. In occasione dell’uscita del film, 8 UCI Cinemas ospiteranno attività di animazione con cosplayer a tema Spider-Man: un’occasione per incontrare i propri eroi preferiti, scattare foto e vivere l’atmosfera del film ancora prima di entrare in sala.

Il calendario delle attività:

UCI Luxe Maximo (Roma): 29 luglio, ore 18:00–22:00

29 luglio, ore 18:00–22:00 UCI Cinemas Roma Est: 29 e 30 luglio, ore 16:00–20:00, 1° agosto ore 17:00 – 19:00 insieme a un’attività di disegno live

29 e 30 luglio, ore 16:00–20:00, 1° agosto ore 17:00 – 19:00 insieme a un’attività di disegno live UCI Cinemas Porta di Roma: 29 luglio e 2 agosto dalle 17:00 alle 19:00 con un’attività di disegno live

29 luglio e 2 agosto dalle 17:00 alle 19:00 con un’attività di disegno live UCI Cinemas Bicocca (Milano): 1° agosto, ore 16:00–21:00

1° agosto, ore 16:00–21:00 UCI Luxe Marcon (Venezia): 29 luglio, ore 18:00 – 19:30, 1° agosto, ore 16:00–19:30

29 luglio, ore 18:00 – 19:30, 1° agosto, ore 16:00–19:30 UCI Cinemas Meridiana (Bologna): 1° agosto, ore 16:00–21:00

1° agosto, ore 16:00–21:00 UCI Cinemas Firenze: 1° agosto, ore 16:00–21:00

1° agosto, ore 16:00–21:00 UCI Cinemas Seven Gioia del Colle (Bari): 1° agosto, ore 16:00–20:00

1° agosto, ore 16:00–20:00 UCI Luxe Fiumara (Genova): 1° agosto, ore 16:00–20:00

1° agosto, ore 16:00–20:00 UCI Luxe Palladio (Vicenza): 29 luglio ore 21:00 – 22:30, 31 luglio ore 18:00 – 22:30, 1° agosto ore 18:00 – 20:30

29 luglio ore 21:00 – 22:30, 31 luglio ore 18:00 – 22:30, 1° agosto ore 18:00 – 20:30 UCI Cinemas Verona: 31 luglio ore 18:00 – 22:00

31 luglio ore 18:00 – 22:00 UCI Cinemas Reggio Emilia: 29, 30 e 31 luglio ore 19:00 – 23:00, 1° agosto ore 18:00 – 23:00, 2 agosto ore 16:00 – 20:00

All’UCI Luxe Marcon sarà allestita anche una photo opportunity a tema: un’installazione dedicata per immortalare il momento e portare con sé a casa un ricordo della serata.

Con Spider-Man: Brand New Day, UCI Cinemas trasforma il film in un’esperienza da vivere a 360 gradi, offrendo ai fan molto più di una semplice proiezione: un’occasione unica per immergersi nel mondo del film e vivere tutta la magia del grande cinema.