Avengers: Doomsday – 16 milioni di dollari da prevendite biglietti

Variety riporta che Avengers: Doomsday ha già incassato 16.5 milioni di dollari durante il primo giorno di prevendita dei biglietti, iniziato con la diffusione del primo trailer ufficiale.

La rivista di spettacolo sottolinea che queste cifre sono impressionanti in quanto i biglietti erano disponibili solamente per le proiezioni premium in appena 1000 sale cinematografiche USA, con la pellicola diretta dai fratelli Russo che è previsto sia proiettata in oltre 4000 sale quando uscirà il prossimo dicembre. Variety aggiunge che i biglietti per le proiezioni premium del 17 e 18 dicembre sono in gran parte già esauriti secondo fonti interne agli studios, e che gli esercenti si starebbero già muovendo per aggiungere ulteriori proiezioni per il giorno di Natale e oltre.

I dati di vendita non includono il formato IMAX, che sarà “occupato” da Dune – Parte 3 nelle prime tre settimane di programmazione, e quindi i dati di vendita sono per questo ancora più notevoli. Per ovviare alla mancanza di IMAX, i Marvel Studios hanno optato per qualcosa da loro battezzato Infinity Vision, una certificazione che garantisce che le sale cinematografiche soddisfino rigorosi standard tecnici.

Le prevendite di Avengers: Doomsday sarebbero il doppio rispetto a quelle del primo giorno di Deadpool & Wolverine, che debuttò con un incasso di 211 milioni di dollari. Al momento, però, non è chiaro come debutterà la pellicola diretta dai fratelli Russo.