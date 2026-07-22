Avengers: Doomsday – 16 milioni di dollari da prevendite biglietti

22 Luglio 2026
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Ottimi risultati dalle prevendite per l'attesa pellicola Marvel Studios.
Doomsday poster

Variety riporta che Avengers: Doomsday ha già incassato 16.5 milioni di dollari durante il primo giorno di prevendita dei biglietti, iniziato con la diffusione del primo trailer ufficiale.

La rivista di spettacolo sottolinea che queste cifre sono impressionanti in quanto i biglietti erano disponibili solamente per le proiezioni premium in appena 1000 sale cinematografiche USA, con la pellicola diretta dai fratelli Russo che è previsto sia proiettata in oltre 4000 sale quando uscirà il prossimo dicembre. Variety aggiunge che i biglietti per le proiezioni premium del 17 e 18 dicembre sono in gran parte già esauriti secondo fonti interne agli studios, e che gli esercenti si starebbero già muovendo per aggiungere ulteriori proiezioni per il giorno di Natale e oltre.

I dati di vendita non includono il formato IMAX, che sarà “occupato” da Dune – Parte 3 nelle prime tre settimane di programmazione, e quindi i dati di vendita sono per questo ancora più notevoli. Per ovviare alla mancanza di IMAX, i Marvel Studios hanno optato per qualcosa da loro battezzato Infinity Vision, una certificazione che garantisce che le sale cinematografiche soddisfino rigorosi standard tecnici.

Le prevendite di Avengers: Doomsday sarebbero il doppio rispetto a quelle del primo giorno di Deadpool & Wolverine, che debuttò con un incasso di 211 milioni di dollari. Al momento, però, non è chiaro come debutterà la pellicola diretta dai fratelli Russo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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