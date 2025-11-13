“Signor Civetta”: arriva la nuova graphic novel di David B.

Comunicato stampa

Il nuovo fumetto di David B., uno dei più grandi autori del panorama mondiale del fumetto, esce in Italia per la giovane casa editrice bolognese Sigaretten, che lo pubblica in contemporanea con l’edizione originale francese.

Si tratta della graphic novel Signor Civetta, che sarà disponibile sul sito sigaretten.net e in alcune librerie selezionate a partire da metà novembre 2025.

Una notte a Parigi. Una giovane donna, Marie, cammina rasentando i muri: è turbata, teme di essere divorata dalla sua ombra, che ha preso la forma di una tigre. Le viene in soccorso uno strano personaggio, il Signor Civetta, in parte umano e in parte animale. Si offre di aiutare la ragazza a “domare” la sua ombra, ma per questo sarà necessario compiere un viaggio nel Paese dei Morti: lui è un essere psicopompo, una creatura che accompagna le anime dei defunti nella dimensione oltre la vita.

Quella che segue è un’avventura poetica e rocambolesca, fantastica e inquietante. Guidata dal Signor Civetta, Marie varca la soglia e scopre uno stranissimo e sovraffollato Aldilà, dove si accumulano in modo disordinato non solo le persone, ma tutte le cose che hanno cessato di vivere: edifici abbandonati, automobili finite in discarica, oggetti rotti e dismessi, divinità e creature dimenticate, le piogge e i venti del giorno prima… C’è perfino una banca, dove la Morte stessa ha la sua cassetta di sicurezza. In questo paesaggio dove tutto cambia di continuo, Marie deve mimetizzarsi: perché lei è viva, e non è permesso ai viventi restare nella Terra dei defunti. Cerbero, il cane a tre teste guardiano di questo surreale universo, si aggira senza sosta per le strade, pronto a divorare tutto ciò che non è veramente morto. In un susseguirsi di incontri con creature ora amichevoli ora spaventose, riuscirà Marie a vincere le sue angosce, a scoprire il segreto della Morte e a tornare nel mondo dei vivi?

Dopo il Il Grande Male, recentemente ristampato in formato pocket da Coconino, David B. torna alla graphic novel di ampio respiro con una incursione nel racconto fantastico e onirico.

Signor Civetta è un’opera-mondo, sulla quale l’autore francese ha lavorato a intervalli per oltre trent’anni. Dedicato a un’ex compagna dell’autore, questo libro crea un’intera mitologia che attinge a diverse culture e tradizioni, dall’antica Grecia al misticismo medievale, dai codici precolombiani alle stampe giapponesi. Il suo caotico Paese dei Morti è il teatro dell’avventura di una giovane donna che cerca di superare le sue paure e i traumi dell’esistenza, e come ne Il Grande Male anche qui le storie e la fantasia sono strumenti di ricerca di senso e di resistenza, rimedio e consolazione.

L’Aldilà di David B., disegnato nel suo tipico bianco e nero, è un mondo tanto terribile quanto meraviglioso. Una grande festa dell’immaginazione.

In occasione della pubblicazione del libro, Bologna ospita una mostra di tavole di David B. e un incontro con l’autore al Cinema Modernissimo.

Un’esposizione di tavole di David B. si terrà a Bologna dall’11 novembre al 17 dicembre, negli spazi del foyer del Cinema Modernissimo. L’inaugurazione sarà lunedì 17 novembre 2025, nel corso di un pomeriggio che inizierà alle ore 16.30 con un incontro dell’artista col pubblico e la proiezione di un film da lui scelto, per proseguire alle ore 18.30 con l’inaugurazione ufficiale della mostra e il firmacopie del libro Signor Civetta.

In questa occasione, David B. ha scelto i film che hanno influenzato il suo immaginario. La rassegna Carta bianca a David B. inaugura con Una sera, un treno di André Delvaux e prosegue con I ragazzi terribili di Jean–Pierre Melville e Il conformista di Bernardo Bertolucci.

La mostra di David B. fa parte del cartellone del festival internazionale di fumetto e illustrazione A occhi aperti, a cura di Hamelin associazione culturale (a Bologna dal 19 al 23 novembre 2025), e ne costituirà l’evento di anteprima. Si potrà visitare nel foyer del Modernissimo fino al 17 dicembre, con i seguenti orari: lunedì ore 15-23, da martedì a domenica e festivi ore 9.30-23.. Ingresso libero.

Sigaretten è una collana editoriale e una comunità creativa nata a Bologna dall’incontro di artisti di diverse generazioni intorno a un’idea di Stefano Ricci, disegnatore e già fondatore della storica rivista Mano. L’associazione culturale Sigaretten si è data l’obiettivo di pubblicare libri diversi per forma e per linguaggio, di autori italiani e internazionali già molto conosciuti ma anche di giovani esordienti e outsider, che hanno il disegno come comune denominatore. In poco più di quattro anni di vita Sigaretten ha già pubblicato oltre quaranta titoli, tra i quali opere di grandi maestri del fumetto come Art Spiegelman, Chris Ware, Daniel Clowes, José Munoz, Joost Swarte e molti altri ancora. I libri del catalogo si possono trovare sul sito sigaretten.net.

Signor Civetta

David B.

Traduzione di Ilaria Conni

Sigaretten Edizioni Grafiche, 2025

278 pagine, brossurato, bianco e nero – 24,00 €