Letture in breve #47

Tra gli ospiti di punta del festival A Occhi Aperti 2025 di Bologna, in cui ha partecipato a incontri, fatto live painting e dove le è stata dedicata una mostra (aperta fino al 7 gennaio 2026 presso il Museo internazionale e biblioteca della musica), Lika Nüssli è una poliedrica artista svizzera che si muove tra illustrazione, pittura, performance e fumetto. E proprio con Cosa Forte (Starkes Ding per Edition Moderne, 2022) si è fatta conoscere presso un pubblico molto ampio, ricevendo numerosi premi e nomination (tra questi, la selezione ufficiale a Angouleme nel 2024): il racconto della vita del padre, bambino schiavo venduto dalla povera famiglia contadina e costretto a grandi fatiche, si muove tra momenti di tenerezza, convivialità e visioni bucoliche ad altri carichi di violenza (spesso più accennata che mostrata), paura e solitudine. Il tratto che sa essere alternativamente dolce e carezzevole quanto grezzo e frenetico crea immagini di grande impatto, in cui le sensazioni fisiche e psicologiche del ragazzino diventano reali e concrete come gli oggetti e gli animali che definiscono la sua quotidianità. I pochi momenti ambientati nel presente, in cui si vede il padre anziano, danno una dimensione quasi documentaristica alla storia, mentre i testi extrafumettistici creano un doppio binario tra momenti di quotidianità moderna e la durezza di un passato non troppo lontano, arricchiscono di ulteriori strati un fumetto a tratti sorprendente.

Emilio Cirri