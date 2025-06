Shinto Samurai, una new entry nel Leviathan Verse

Comunicato stampa

Un nuovo tassello si aggiunge al Leviathan Verse, l’universo narrativo della casa editrice Leviathan Labs: è arrivato SHINTO SAMURAI.

Quando la morte colpisce Kenjiro, giovane erede di una potente famiglia Yakuza, sembra tutto finito. Ma grazie al leggendario Siero di Alosun, torna in vita… in una nuova forma. Ricostruito come un moderno Frankenstein, dotato di forza sovrumana e poteri ancora sconosciuti, Kenjiro è un’arma vivente in un mondo dove il crimine non dorme mai.

Intrappolato tra due famiglie Yakuza rivali, in guerra da generazioni, Kenjiro deve scegliere da che parte stare – o forgiare un nuovo destino. Combattimenti brutali, segreti sepolti e un viaggio oscuro alla scoperta de nuovo sé stesso.

Tra lotte di potere, rivelazioni spirituali e un Giappone contemporaneo intriso di tradizione e violenza, Shinto Samurai è una storia che parla di identità, di destino e del prezzo dell’eredità.

Shinto Samurai #1 – Il figlio del serpente

Massimo Rosi, Matteo Aversano, Lorezo Palombo

Leviathan Labs, 2025

32 pagine, spillato, colori – 4,80 €