Scooby-Doo: Tanner Hagen e Abby Ryder Fortson nel cast

Netflix ha reso noto che gli attori Tanner Hagen e Abby Ryder Fortson sono entrati nel cast dello show live-action di Scooby Doo, rispettivamente nei ruoli di Shaggy e Velma.

I due affiancheranno i colleghi Maxwell Jenkins e Mckenna Grace, che interpreteranno come noto Fred e Daphne. Scritto da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, lo show è una re-immaginazione della famosa serie animata, una storia sulle origini della Mistery Inc.

Durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy e Daphne si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma, una ragazza del posto, e allo strano ma affascinante nuovo arrivato Fred, si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo terrificante che minaccia di svelare tutti i loro segreti.