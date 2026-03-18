Scooby-Doo: Tanner Hagen e Abby Ryder Fortson nel cast

18 Marzo 2026
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I due giovani attori saranno Shaggy e Velma nella serie Netflix.
Velmashaggy

Netflix ha reso noto che gli attori Tanner Hagen e Abby Ryder Fortson sono entrati nel cast dello show live-action di Scooby Doo, rispettivamente nei ruoli di Shaggy e Velma.

I due affiancheranno i colleghi Maxwell Jenkins e Mckenna Grace, che interpreteranno come noto Fred e Daphne. Scritto da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, lo show è una re-immaginazione della famosa serie animata, una storia sulle origini della Mistery Inc.

Durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy e Daphne si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma, una ragazza del posto, e allo strano ma affascinante nuovo arrivato Fred, si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo terrificante che minaccia di svelare tutti i loro segreti.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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