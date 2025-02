SBE presenta l’antologia di Dragonero “Schiavitù e vendetta”

Comunicato stampa

DRAGONERO. SCHIAVITU’ E VENDETTA , in arrivo sugli scaffali il 24 gennaio 2025, è una raccolta di storie dragoneriane all’insegna di due tematiche indissolubilmente legate: l’orrore della schiavitù e la brama di vendetta. Un nutrito palco di autori e disegnatori al servizio dell’eroe Ian Aranill, in una antologia di storie scritte da Stefano Vietti, Luca Enoch e Luca Barbieri e disegnate da Francesco Rizzato, Ivan Calcaterra, Antonio Sarchione, Manolo Morrone, Gianluca Pagliarani, Alessandro Bignamini e Fabrizio Galliccia.

Luca Barbieri è anche autore dell’introduzione Corpi in catene, mentre la copertina è disegnata da Giuseppe Matteoni.

Dragonero. Schiavitù e vendetta

AA.VV.

Sergio Bonelli Editore, 2025

432 pagine, brossurato, bianco e nero – 17,00 €

ISBN: 9791256290475