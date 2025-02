SBE presenta il quinto volume di Gea

Comunicato stampa

Proseguono le avventure di Gea con l’arrivo in libreria e in fumetteria, dal 17 gennaio 2025, del quinto volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 5. IL FIGLIO DEL TUONO.

Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni. Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza.

In questo nuovo volume, il quinto dei nove totali previsti in questa nuova veste editoriale, Gea è alle prese con una doppia minaccia. La Diva, sua acerrima nemica, evoca un enorme grifone per darle la caccia. Nel frattempo, una compagnia circense arriva in città, accompagnata da una strana e sorprendente carovana di “freaks” alieni. I morti viventi del mondo di Gea non sono zombi istupiditi e putrescenti, bensì enormi insetti senzienti che si impadroniscono di cadaveri allo scopo di usarli come involucri per muoversi indisturbati tra gli umani. Tocca a Gea il compito di risolvere la situazione.

GEA 5. IL FIGLIO DEL TUONO contiene gli episodi Il figlio del tuono e L’intruso.

Gea vol. 5 (di 9) – Il figlio del tuono

Luca Enoch

SBE, 2025

256 pagine, brossurato con sovracoperta, bianco e nero – 10,50 €

ISBN: 9791256290444

LUCA ENOCH

Nato a Milano, inizia l’attività come grafico e illustratore per il settore editoriale e pubblicitario. L’esordio da fumettista avviene nel 1991 su Fumo di China, con la storia fantasy Eliah, mentre è del 1992 il racconto Berserk, sull’Intrepido. Dà poi vita alla serie Sprayliz, dedicata a una teenager amante dei graffiti urbani. Per Sergio Bonelli Editore scrive e disegna alcune storie di Legs Weaver e nel 1999 crea la miniserie Gea. Nel 2007, con Stefano Vietti, pubblica per Bonelli il primo albo dei Romanzi a Fumetti Dragonero, il cui successo porta alla nascita nel 2013 della serie mensile, e, a partire dal 2017, anche della serie spin-off Senzanima, sempre in collaborazione con Vietti. Sempre per SBE ha pubblicato la miniserie Lylith, attualmente in corso di raccolta in volumi da libreria.