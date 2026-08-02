Il Box Office catturato nella tela di Spider-Man: Brand New Day

2 Agosto 2026
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La pellicola Marvel/Sony sfiora il miliardo di dollari nel primo weekend.
Brandnewday

Dopo avere incassato 168 milioni di dollari solo nel primo giorno di programmazione negli Stati Uniti, polverizzando il precedente record che apparteneva ad Avengers: Endgame (157 milioni di dollari), Spider-Man: Brand New Day ha incassato nei suoi primi tre giorni in oltre 4000 sale americane 355 milioni di dollari, solo dietro proprio al film dei Fratelli Russo, che detiene ancora il primato di migliore incasso nel weekend con 357.1 milioni di dollari.

La pellicola con protagonista Tom Holland però batte il suo stesso record di incassi di sempre per uno studio, precedentemente detenuto da Spider-Man: No Way Home del 2021 (260,1 milioni di dollari).

Nel resto del mondo il film ha incassato 573 milioni di dollari per un totale complessivo di 927 milioni, il secondo migliore debutto di sempre dopo Endgame, che incassò la cifra di 1,2 miliardi di dollari nel suo primo fine settimana di uscita.

La Sony ha speso 225 milioni di dollari per la pellicola, escluse le spese di marketing.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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