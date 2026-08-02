Il Box Office catturato nella tela di Spider-Man: Brand New Day

Dopo avere incassato 168 milioni di dollari solo nel primo giorno di programmazione negli Stati Uniti, polverizzando il precedente record che apparteneva ad Avengers: Endgame (157 milioni di dollari), Spider-Man: Brand New Day ha incassato nei suoi primi tre giorni in oltre 4000 sale americane 355 milioni di dollari, solo dietro proprio al film dei Fratelli Russo, che detiene ancora il primato di migliore incasso nel weekend con 357.1 milioni di dollari.
La pellicola con protagonista Tom Holland però batte il suo stesso record di incassi di sempre per uno studio, precedentemente detenuto da Spider-Man: No Way Home del 2021 (260,1 milioni di dollari).
Nel resto del mondo il film ha incassato 573 milioni di dollari per un totale complessivo di 927 milioni, il secondo migliore debutto di sempre dopo Endgame, che incassò la cifra di 1,2 miliardi di dollari nel suo primo fine settimana di uscita.
La Sony ha speso 225 milioni di dollari per la pellicola, escluse le spese di marketing.