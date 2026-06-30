saldaPress: uscite estive e promo 20%

Uscite saldaPress di Luglio/Agosto 2026

G.I. JOE A REAL AMERICAN HERO VOL.2

di L. Hama, P. Pelletier e F.Segala.

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La guerra contro Serpentor entra in una fase decisiva e si estende su più fronti, mettendo alla prova l’equilibrio tra G.I. Joe e Cobra. Nuove alleanze cambiano le regole del conflitto, mentre lo scontro si sposta verso uno dei luoghi simbolo della saga: la città di Springfield. Le mosse di Cobra Commander alzano ulteriormente la posta in gioco, in un’escalation che segna una svolta per l’intera serie.

Con G.I. JOE – A REAL AMERICAN HERO vol. 2, lo storico sceneggiatore Larry Hama prosegue la continuity originale della serie, affiancato ai disegni da Paul Pelletier.

THE WALKING DEAD Color Edition #65/#66

di Robert Kirkman e Charlie Adlard.

I sopravvissuti continuano a trovare nuovi modi per sbarazzarsi dei defunti, ma sembra che la loro minaccia si sia evoluta: ora i morti non si limitano a camminare, ma sussurrano.

Anche se i loro sussurri spaventano, la minaccia dei non-morti apparentemente in grado di parlare va studiata e affrontata. E vanno recuperati i compagni dispersi. E, cosa più importante di tutte, la felicità raggiunta dai sopravvissuti va preservata e difesa.

COMICS WILL ROCK YOU

Dal 29 giugno al 26 luglio torna la PROMO -20% sul catalogo saldaPress

Un mese di grandi sconti sul catalogo saldaPress è in arrivo: dal 29 giugno al 26 luglio avrà luogo la campagna promozionale COMICS WILL ROCK YOU, durante la quale sarà possibile acquistare la maggior parte dei titoli saldaPress con uno sconto del 20%.

È possibile approfittare dell’offerta presso le fumetterie e librerie aderenti all’iniziativa oppure visitando lo store online saldapress.com. Lo sconto è applicabile a un’ampia scelta di edizioni Regular pubblicate entro il 31 dicembre 2025, in conformità alle leggi vigenti. Rimangono esclusi dalla promo i bundle, i cofanetti e le versioni Variant a tiratura limitata o numerata, a meno di specifiche segnalazioni.

Ecco una lista dei fumetti esclusi dalla promo COMIS WILL ROCK YOU:

Babs

Heretic

Brindille Omnibus (Nuova Edizione)

Invincible Omnibus Voll. 1-9 (Nuova Edizione)

Creepshow Vol. 1 (Nuova Edizione)

Creepshow Vol. 2

La leggenda dimenticata di Parsifal

Desolation Jones

Transformers Vol. 4

Godzilla Hic Sunt Dracones III

The Walking Dead Color Edition #59-65

G.I. Joe – A Real American Hero Vol. 1

Undiscovered Country Vol. 6

G.I. Joe Vol. 2

Universal Monsters: L’uomo invisibile

Godzilla: Il Colpo

Void Rivals Vol. 4

Per ulteriori dettagli sulla promozione e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare la redazione di saldaPress attraverso i nostri canali social oppure scrivere all’indirizzo email info@saldapress.com.

Lista della spesa alla mano… COMICS WILL ROCK YOU!