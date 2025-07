Rilasciata la app Electricomics di Alan Moore

Dopo l’annuncio del progetto Electricomics Leah Moore sul blog ufficiale ha annunciato il rilascio dell’applicazione, sviluppata dagli Ocasta Studios, per ora solo per iPhone e iPad.

Oltre ai 4 fumetti già annunciati in precedenza, viene confermato il punto fondamentale del progetto: l’applicazione potrà essere utilizzata per “creare, impacchettare, e pubblicare” i propri fumetti.

Altro punto fondamentale del progetto è il rilascio del codice sorgente (che Leah Moore, rispondendo a un lettore, anticipa verrà pubblicato la prossima settimana) con licenza open source: questo permetterà al singolo utente di migliorare la propria applicazione. Tali migliorie potrebbero, successivamente, essere integrate all’interno dell’app principale.

Non è da escludere che il rilascio del codice sorgente sia anche un modo per spingere la comunità dei programmatori a sviluppare anche app per Android e Windows Phone: la figlia di Alan Moore, sempre nei commenti, ha giustificato l’assenza di tali piattaforme con un badget limitato che ha costretto a una scelta ben precisa. Significative in questo senso le parole di Leah Moore in un terzo commento:

Se qualcuno vuole prendere il codice e farlo funzionare su Android, è libero di farlo.