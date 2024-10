The Great When: Il Grande Quando di Alan Moore arriva in Italia

Comunicato stampa

Quando Dennis Knuckleyard, giovane apprendista della feroce Ada ‘Cicca’ Benson, viene incaricato dalla rantolante datrice di lavoro di recuperare un lotto di libri da un collega che vuole disfarsene – e si ritrova per le mani un volumetto che in realtà non dovrebbe esistere – tutto potrebbe immaginare tranne che diventare il protagonista impotente e privo di risorse di una serie di disavventure che lo porterà suo malgrado a esplorare una Londra nascosta e pericolosa, di cui quasi nessuno conosce l’esistenza.

Tra venditori ambulanti, maghi, pittori surrealisti, boss della malavita e prostitute dai capelli rosso fuoco, lo sventurato diciottenne si ritrova catapultato in una dimensione parallela alla sua, una Londra onirica che trascende il tempo e lo spazio, dove incontra personaggi in grado di trasformare la sua triste e squallida esistenza nella trama di uno strampalato romanzo da incubo dal quale dovrà cercare di uscire indenne.

Con The Great When: Il Grande Quando, Alan Moore inaugura una pentalogia dove la Londra che conosciamo lascia il posto alla meraviglia di una città ricca di mistero, magia e pura follia.

Mistico, esilarante e splendidamente costruito, The Great When: Il Grande Quando – portato in Italia da Fanucci con la traduzione di Tessa Bernardi – è un’indimenticabile introduzione al fantastico mondo di Long London, scritto da un autore considerato una leggenda.

The Great When: Il Grande Quando – Long London vol. 1

Alan Moore

Traduzione di Tessa Bernardi

Fanucci Editore, 2024

336 pagine, brossurato – 17,00 €

ISBN: ‎ 9788834745892

In libreria dal 25 ottobre 2024