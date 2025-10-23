Rider Comics a Lucca Comics & Games 2025

Comunicato stampa

La casa editrice lucchese Rider Comics torna a Lucca Comics & Games 2025 con una presenza diffusa tra padiglioni e mura, due nuove uscite e una serie di appuntamenti che intrecciano memoria, immaginazione e futuro.

L’ultimo volo di Germán O.

Un omaggio al potere civile e narrativo del fumetto. Scritto da Pier Luigi Gaspa e illustrato da Riccardo Innocenti, il volume ripercorre in chiave immaginaria gli ultimi istanti di vita di Héctor Germán Oesterheld, autore argentino e creatore de L’Eternauta, desaparecido durante la dittatura militare.

L’opera, dal tono intimo e simbolico, è parte integrante della mostra ufficiale dedicata a L’Eternauta, curata dallo stesso Gaspa presso Palazzo Guinigi.

Una storia che chiude idealmente un cerchio, riportando la voce di Oesterheld nel luogo dove la sua eredità artistica viene celebrata.

Disponibile in tiratura limitata, in esclusiva presso lo stand della fumetteria “Il Collezionista” e nel bookshop della mostra.

Che tempo fa al tramonto

Distopia e delicatezza si incontrano nel graphic novel d’esordio come autrice unica di Ludovica Tedesco, vincitrice della terza edizione del concorso “NarrAzioni”.

In un mondo capovolto, gli anziani lavorano e i giovani vivono di rendita: un paradosso sociale che diventa riflessione sul tempo, sul desiderio di rivoluzione e sulla ricerca di equilibrio tra ambizione e conformismo.

Con uno stile grafico essenziale e un uso del colore evocativo, l’autrice dà vita a un racconto sospeso tra satira e malinconia.

“Volevo raccontare un mondo dove la vecchiaia non è un peso, ma una risorsa dimenticata,” racconta Tedesco.

Il volume sarà disponibile dal 29 ottobre 2025, in libreria e online (già in preorder su www.ridercomics.it), con anteprima ufficiale durante il festival.

Una presenza diffusa tra mostre, laboratori e incontri

Oltre alle due nuove uscite, Rider Comics sarà presente: