ReNoir Comics e Gaijina Lucca Comics & Games 2024

Comunicato stampa

ReNoir Comics sarà presente con il proprio stand (NAP 306-308) all’edizione 2024 di Lucca Comics & Games doce festeggierà il primo compleanno di Gaijin, l’etichetta dedicata al global manga e al manhwa lanciata l’anno scorso a Lucca. Per l’occasione saranno presenti Yoann Vornière, autore del manga francese Silence, di cui sarà disponibile in anteprima il terzo volume, e Myeongmi Kim, disegnatrice di Cos’è che non va con la segretaria Kim?, che presenterà la sua serie An hour of romance.

Tornano anche Sylvain Repos, autore di Yojimbot, ospite per la terza edizione di fila, Gianluca Buttolo, Marco Sonseri e Roberto Lauciello e gli autori di Don Camillo a fumetti Davide Barzi, Tommaso Arzeno, Werner Maresta, Italo Mattone e Francesco Petronelli. Inoltre sarà per la prima volta a Lucca Christopher, autore della graphic novel dedicata a Audrey Hepburn.

Ci saranno due pubblicazioni in esclusiva per il festival, ovvero le edizioni variant in sole 200 copie ciascuna di Cos’è che non va con la segretaria Kim? 1 e di An hour of romance 1, per celebrare la presenzadell’autrice.

Tra le anteprime in fiera si segnalano la prima parte della trasposizione a fumetti di Via col vento firmata da Pierre Alary, l’esordio del manga fantasy Kohva della giovane e talentuosissima autrice spagnola Konata e l’affascinante western muto Ultimo respiro di Thierry Martin. Inoltre uscirà il nono volume dell’edizione speciale di Usagi Yojimbo, per festeggiare i quarant’anni della serie di Stan Sakai dedicata al coniglio samurai.

Novità e anteprime Gaijin

An hour of romance # 1

di Myeongmi Kim

La nuova commedia romantica dell’autrice di Cos’è che non va con la Segretaria Kim?.

Joohan è un’ambiziosa stacanovista che gestisce il suo team con il pugno di ferro. Quando Dojin, un goffo fusto dal cuore puro, le si presenta davanti, è tutt’altro che amore a prima vista. Tuttavia, le vite di questo improbabile duo stanno per essere sconvolte dopo un viaggio di lavoro: in un tempio, un monaco li lega insieme con un incantesimo. Ora devono scambiarsi i corpi per un’ora al giorno!

I due dovranno collaborare per salvare la loro reputazione…

Traduzione di Giulia Bazzurro

240 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN: 9791256040247

Cos’è che non va con la segretaria Kim? #5

di Jeong Gyeong Yun e Myeongmi Kim

La segretaria Miso Kim è stata al fianco del vicepresidente Youngjun Lee per nove anni… fino a quando non si è improvvisamente licenziata per cercare l’amore… che finalmente sembra avere trovato, proprio tra le braccia del suo capo! Come vivranno i due il nuovo sentimento che li unisce? Come cambieranno i rapporti con amici e colleghi? E il segreto nascosto nel loro passato getterà ancora un’ombra sulla loro storia?

Traduzione di Irene Lustrissimi

272 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN: 9791256040223

Crush of a lifetime #2

di Halim Jeong, Yeon Woo Kim

Yang Hyeji, soprannominata la Dea di Picstagram, ha oltre 100.000 follower. Tuttavia non ha mai avuto un ragazzo. Dopo aver incontrato Jo Kisung e aver scoperto chi si cela sotto quella scorza insopportabile, decide di iniziare una relazione con lui. Ma i loro caratteri e i compagni di classe non renderanno la loro storia una cosa semplice…

Traduzione di Giulia Bazzurro

232 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN: 9791256040209

Dr. Brain #2

di Hong Jacca

Nella mente di Sewon, la realtà e i ricordi dei morti si confondono sempre di più. La sua macchina per leggere nella mente dei defunti potrebbe portare alla verità su una serie di omicidi legati tra loro e scoperchiare un caso molto più grande di quanto immaginasse… ma a quale prezzo?

La conclusione della prima stagione del thriller coreano da cui è stato tratto il primo K-Drama di Apple TV+.

Traduzione di Gloria Romano

256 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN: 9791256040117

Kohva #1

di Konata

Oggi è un giorno fondamentale nella vita di Aki, perché deve superare il rito della sua tribù per diventare adulto a tutti gli effetti. Si tratta di un evento molto importante per lui, e potrà contare sull’aiuto di suo fratello Yako per affrontare questa sfida. Ma qualcosa sta arrivando dal mare… qualcosa che distruggerà le loro vite.

Un nuovo manga fantasy della talentuosa e giovanissima autrice spagnola Konata.

Traduzione di Rosanna Brusco

240 pagine, brossurato con alette, colori – 8,90 €

ISBN: 9791256040148

Silence #3

di Yoann Vornière

In un mondo in cui non sorge più il sole, in cui gli uomini devono rimanere in silenzio per evitare di attirare l’attenzione dei mostri, la comunità che abita nella chiesa abbandonata di Langueloup abbandona le sue case per seguire la misteriosa Lune verso l’oasi sicura di Alto-Forte. Ma l’attacco di una Villosa li ha costretti a separarsi. Mentre Ocelle e il resto della comunità riescono ad arrivare ad Alto-Forte, Lame e Lune cercano di raggiungerli a piedi, accompagnati dal giovane monaco Merle, anche lui separato dai suoi compagni.

Traduzione di Giulia Beffa

192 pagine, brossurato con alette, bianco e nero – 7,90 €

ISBN: 9791256040230

Banana Sioule #2

di Michaël Sanlaville

Grazie al suo talento naturale, Héléna ha finalmente lasciato la fattoria di famiglia e i suoi amici d’infanzia per entrare nella prestigiosa Scuola Superiore di Sioule! E le sue prime sessioni di allenamento non saranno facili. Sebbene abbia una forza impressionante, il livello è alto e il ritmo estenuante! Uno dei suoi compagni di classe, Soni, si rivelerà un avversario formidabile, sia dal punto di vista tattico che fisico. Héléna dovrà trovare il suo posto nello spietato mondo della sioule, gestire la sua nuova fama e affrontare colpi, intimidazioni e gelosie.

Traduzione di Lara Alagna

208 pagine, brossurato con alette, bianco e nero – 7,90 €

ISBN: 9791256040193

Novità e anteprime ReNoir Comics

Ultimo respiro

di Thierry Martin

Un inseguimento ossessivo e silenzioso, una vendetta a tutti i costi, per uno spettacolare western muto. Nato come progetto sui social del fumettista francese Thierry Martin, è dinvetato ora un libro da collezione contenuto in un pregiato cofanetto.

218 paginei, cartonato con cofanetto, colori – 29,90 €

ISBN: 9788865672907

Via col vento vol. 1 (di 2)

di Pierre Alary

Il capolavoro di Margaret Mitchell per la prima volta a fumetti, grazie a una delle matite più incredibili di Francia.

Rossella O’Hara, giovane figlia di una ricca famiglia di Atlanta, vive una vita dolce e confortevole, condotta al ritmo del suo carattere determinato e spavaldo. Quando nel 1861 scoppia la Guerra civile, i suoi punti di riferimento vengono sconvolti. In mezzo alla distruzione e alla morte, Rossella sogna l’amore: l’amore per Ashley Wilkes, che è promesso a un’altra, e che lei ha segretamente tenuto nel cuore per tutta la vita. L’arrivo di Rhett Butler, un uomo tanto immorale quanto seducente, rimescolerà ancora una volta le carte per Rossella.

Traduzione di Alessandra Paganin

144 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9788865672914

Don Camillo #23 – Emporio Pitaciò

di Davide Barzi, Tommaso Arzeno, Werner Maresta, Italo Mattone, Francesco Petronelli e Alberto Ricci. Copertina di Elena Pianta

Che cos’è il Pitaciò? Cosa ci fa un cantante lirico in frac a gorgheggiare in centro al borgo di don Camillo? Potete scoprirlo nel racconto che dà il titolo al ventitreesimo volume di Don Camillo a fumetti, uno dei più amati di Giovannino Guareschi, che apre il libro.

Completano il sommario la storia di un orgoglioso possidente terriero, di un politicante dal passato imbarazzante, di un carrettiere testardo, di un venditore porta a porta senza quattrini ma con il talento per il canto, e di un manovale che vende la sua anima per mille lire.

112 pagine, brossurato con alette, bianco e nero – 12,90 €

ISBN: 9788865672921

Yojimbot # 3 – Neve d’acciaio

di Sylvain Repos

In un mondo futuro, in un parco dei divertimenti abbandonato, un ragazzino viene salvato da un gruppo di assassini da un robot samurai, un’attrazione ormai abbandonata. Insieme, i due partono per trovare di chi possa aiutare il bambino a riunirsi alla sua famiglia.

Nel terzo volume, Hiro, sua madre e gli yojimbot sono caduti nella trappola di Kosuki e Topu. Ora gli “aventi diritto” sono costretti, con le spalle al muro, a decidere se consegnarsi nelle mani della compagnia o se provare a lottare fino alla fine. Intanto, Sheru parte per un viaggio alla ricerca di un modo di salvare il ragazzo… senza immaginare di essere diventato anche lui il bersaglio di una caccia spietata.

Traduzione di Giulia Beffa

152 pagine, brossurato con alette, colori – 19,90 €

ISBN: 9788865672938

Solo – Lyra

di Oscar Martín e Leonel Castellani

Un nuovo spin off della saga di Solo di Oscar Martín, che esplora il passato di un personaggio chiave del suo Mondo Cannibale grazie ai disegni di un autore ospite argentino, Leonel Castellani.

La giovane Lyra è costretta dalle circostanze a viaggiare con il fratello, senza una meta precisa, semplicemente per allontanarsi dal luogo spietato in cui le loro vite sono andate in pezzi. Lungo la strada, incontrano un uomo straordinario che dedica la sua vita a studiare per salvare la vita alle persone. Per aiutarlo, si imbarcano in un’avventura pericolosa e suicida in un luogo sordido e dispotico di cui non sanno nulla…

Traduzione di Rosanna Brusco

88 pagine, brossurato con alette, colori – 12,90 €

ISBN: 9788865672945

The Sixth Gun # 9 – Boot Hill

di Cullen Bunn e Brian Hurtt

Le porte dell’Armageddon sono state spalancate e il mondo che conosciamo è stato distrutto. Ora la Strega Grigia, Jesup Sutter e il Generale Oliander Bedford Hume si stanno dirigendo verso il Laboratorio del Diavolo, dove potranno creare un nuovo mondo a loro immagine e somiglianza. Con il destino del mondo in bilico, Drake Sinclair e Becky Montcrief affrontano vecchi nemici e ritrovano amici che si credevano perduti da tempo mentre si dirigono verso Boot Hill… il luogo mistico dove è nato il concetto stesso di morte!

Il volume conclusivo della serie weird western di Cullen Bunn e Brian Hurtt.

Traduzione di Antonio David Alberto

128 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN: 9788865672891

Usagi Yojimbo – L’edizione speciale #9

di Stan Sakai

Il nono volume dell’edizione integrale di Usagi Yojimbo festeggia il quarantesimo anniversario della serie. Nelle avventure del coniglio samurai creato da Stan Sakai incontrerete fermagli maledetti, eserciti di non morti e bande di malviventi che infestano le campagne. Vi inoltrerete in una città divisa tra boss, dove Usagi avrà a che fare con uno degli spadaccini più forti mai affrontati, e scoprirete incredibili creature del folklore giapponese tratteggiate dal pennello di un Maestro del fumetto statuntense.

Contiene Usagi Yojimbo (vol 3) #117–138 e due racconti pubblicati su Dark Horse Maverick 2001 #1 e MySpace Dark Horse Presents #35.

Traduzione di Fabio Bernabei

616 pagine, cartonato, bianco e nero – 34,90 €

ISBN: 9788865671887

Bad Island

di Doug TenNapel

Quando Reese è costretto a partire per una gita in barca con la sua famiglia, l’ultima cosa che si aspetta è di naufragare su un’isola, che oltretutto pullula di piante e animali strani. Quella che era iniziata semplicemente come una brutta vacanza si trasforma in un terribile incubo e in una lotta per la sopravvivenza. Con poche risorse e un’entità misteriosa che dà loro la caccia, ogni segreto svelato potrebbe salvarli… o segnare il loro destino. Una cosa Reese sa per certo: quella è davvero un’isola cattiva.

Una nuova graphic novel young adult dal creatore di Earthworm Jim.

Traduzione di Antonio David Alberto

224 pagine a colori, brossurato con alette – 16,00 €

ISBN: 9788865672549

Time Shifters

di Chris Grine

Quando Luke indaga su un inquietante bagliore blu nel bosco dietro casa sua, sicuramente le ultime cose che avrebbe potuto immaginare di trovare sono uno scienziato, un robot con le fattezze di Abramo Lincoln che cavalca un simpatico dinosauro e un fantasma impertinente. Luke e i suoi nuovi compagni sono inseguiti da un bizzarro trio di scagnozzi maldestri che cercano lo strano dispositivo legato al suo braccio, precipitati in una folle avventura a capofitto in una dimensione parallela! Riuscirà a trovare il suo coraggio in tempo per salvare la situazione e tornare a casa o rimarrà intrappolato per sempre in una strana realtà alternativa?

Traduzione di Antonio David Alberto

274 pagine, brossurato con alette, colori – 16,00 €

ISBN: 9788865672556